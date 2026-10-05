Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chính phủ sẵn sàng trước tương lai không phải là chính phủ biết trước mọi điều, mà là Chính phủ có tầm nhìn xa, chuẩn bị sớm, thích ứng nhanh và không ngừng tự đổi mới.