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Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Báo Tiền Phong
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Theo TTXVN, sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc Hội nghị.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu dự Hội nghị đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN). Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN). Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN)

Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1882267.tpo