Để khán đài đông vui trở lại

Foden bùng nổ với cú hat-trick. Ảnh: MCFC

Đồng đội vây lấy Phil Foden và tất cả cùng hướng mắt về khán đài còn nhiều dãy ghế trống trắng, xanh. Không hề giận dỗi, thay vào đó là niềm thông cảm dành cho thiệt thòi của người vắng mặt, các cầu thủ áo xanh lam gửi tới người xem lời nhắn thật lòng: Nhớ nhé, hãy đến với chúng tôi lần sau.

Chỉ khoảng 20.000 chiếc ghế trên sân có người ngồi, còn lại đều để trống. Lượng người xem chỉ lấp chưa đầy một nửa các khán đài Etihad! Lâu lắm rồi mới diễn ra cảnh này khi đội chủ nhà tranh tài ở đấu trường lớn của châu lục.

Khán giả thờ ơ với một trận cầu thiếu tính cạnh tranh cao bởi đối thủ chỉ là một đại biểu tầm thường của bóng đá Hy Lạp? Có thể một phần như vậy nhưng coi chừng cớ sự lại xuất phát từ thực tế đáng lo: Tương lai của CLB đang bấp bênh vì đương đầu với cáo buộc tài chính do cơ quan quản lý giải đấu đưa ra.

Người Manchester City ngày ngày đối đầu với đủ tiếng gièm pha, mai mỉa đến từ tứ phía; sáng sáng thức dậy đã ồn ã bên tai bao nhiêu phán quyết với đủ đầy mức độ. Trong đó, không ít người ác ý còn mạnh miệng đề nghị hình phạt xuống hạng và tước bỏ mọi thành tích, danh hiệu mà CLB này dày công gầy dựng, kiếm tìm với bao mồ hôi, nước mắt.

Tìm mọi cách trấn an người hâm mộ là nỗ lực dễ thấy nhất trong nội bộ Manchester City lúc này. Từ ban huấn luyện đến cầu thủ, tất cả đều nhận ra mình phải giữ cho được sự thương yêu, tin cậy mà khán giả dành cho, trong đời sống thường nhật, trên sân tập và nhất là qua từng biểu hiện, động tác lúc tranh tài.

Với viên thuyền trưởng Enzo Maresca, chất lượng tranh tài, thái độ vào cuộc và hiệu quả của từng cuộc đọ sức là tiêu chí lớn nhất, thể hiện tinh thần không lay chuyển của toàn đội trước sức ép vây bủa. Dù thay đến 8 cầu thủ ở cả ba tuyến so với lần ra sân trước đó nhưng tất cả “lính mới” từ cách sắp xếp của ông đều thi đấu thuần thục, góp phần xứng đáng vào chiến thắng ở Etihad rạng sáng 21/10.

Từ Rico Lewis, Rayan Cherki đến Enzo Fernandez, Elliot Anderson đều phối hợp gắn kết nhịp nhàng với các pha bóng sắc sảo, các bàn thắng đẹp. Trong đó, tiền đạo Floyd Samba, ở tuổi 17, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai thi đấu và ra sân trên đấu trường Champions League.

Chàng trai trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Xanh này - người từng ghi 2 bàn vào lưới Norwich City trong trận tranh cúp Carabao tuần trước - chắc chắn sẽ nhớ nhiều khoảnh khắc mình đi bóng và bị hậu vệ đối phương phạm lỗi, để đội nhà được hưởng quả phạt. Cú sút phạt của Enzo Fernandez ngay sau đó khiến bóng chạm xà ngang dội ra và Anderson lao tới đưa bóng vào lưới, mở tỉ số cho đội nhà.

Foden cũng chọn đây là cơ hội để chứng tỏ khát vọng cống hiến hết mình cho màu áo mà mình theo đuổi từ 2-3 năm trước. Thay thế vai trò của Antoine Semenyo - người bị chấn thương, phải điều trị dài ngày - anh chơi xông xáo với các pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Cả hai bàn đầu của anh đều là sản phẩm từ các đường chuyền một chạm nhịp nhàng, sắc nét với Rico Lewis.

Phong độ vững vàng của anh khiến huấn luyện viên Maresca hứng khởi khi bảo rằng Foden là một trong những cầu thủ Anh giỏi nhất hiện nay: “Vì nhiều nguyên do khác nhau, trước đây cậu ấy thi đấu chưa hoàn hảo. Bây giờ thì chắc chắn Foden đủ sức giúp cả đội vượt qua trở ngại!”.

Giọng chân tình của người thầy hẳn khiến Foden thêm an tâm hướng về phía trước. Anh tin những dãy ghế trống kia sẽ lại sớm đầy người…