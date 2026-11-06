Mourinho: 'Ronaldo vẫn còn nhiều mục tiêu khác'

Mourinho tôn trọng quyết định của cậu học trò cũ. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo trước trận Real Madrid gặp Valencia ở vòng 12 La Liga, Jose Mourinho đã chia sẻ quan điểm về quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

“Quyết định của cậu ấy cần được tôn trọng và tôi tôn trọng điều đó. Cậu ấy chưa kết thúc sự nghiệp. Những người hiểu Ronaldo đều biết cậu ấy vẫn còn các mục tiêu chuyên môn”, Mourinho nói.

Nhà cầm quân Real Madrid nhấn mạnh điều duy nhất ông mong muốn là Ronaldo có một cuộc chia tay khác khi giải nghệ với tư cách cầu thủ. “Tôi hy vọng việc cậu ấy giải nghệ sẽ diễn ra theo cách khác với lời chia tay hôm qua”, Mourinho chia sẻ. Khi được hỏi liệu có hình dung Ronaldo trở thành HLV trong tương lai, ông cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định.

Ronaldo vừa tuyên bố giã từ đội tuyển ở tuổi 41, khép lại hành trình 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha. Anh kết thúc sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Đây đều là những kỷ lục đáng chú ý ở cấp độ đội tuyển. CR7 cũng góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang Nations League.

Lời chia tay của Ronaldo tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Nhiều đồng đội, cựu HLV và nhân vật trong giới bóng đá gửi lời tri ân đến tiền đạo này. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca cũng nhận được thông báo trước về quyết định của siêu sao 41 tuổi. FPF hiện cân nhắc tổ chức một buổi lễ tôn vinh phù hợp.

Mourinho không bình luận sâu về những tranh cãi này. Thông điệp của ông tập trung vào sự tôn trọng dành cho Ronaldo và mong muốn huyền thoại đồng hương có một lời chia tay xứng đáng hơn khi khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.