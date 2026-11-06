Im lặng khi Ronaldo chia tay ĐTQG, Messi vướng tranh cãi

Messi vướng tranh cãi trong ngày Ronaldo chia tay ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Ronaldo từng là một trong những cầu thủ đầu tiên để lại bình luận dưới bài đăng chia tay đội tuyển Argentina của Messi, nhưng chiều ngược lại vẫn chưa xuất hiện.

Cụ thể, khi Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau thất bại của Argentina trước Chile ở chung kết Copa America 2016, Ronaldo đã nhanh chóng lên tiếng động viên đối thủ lâu năm.

“Leo đã đưa ra một quyết định khó khăn và mọi người nên hiểu điều đó. Cậu ấy không có thói quen chịu thất bại cũng như về nhì nên rất thất vọng. Đá hỏng một quả penalty không biến bạn trở thành một cầu thủ tệ", Mundo Deportivo dẫn lời Ronaldo.

Đến đầu tháng 10 vừa qua, khi Messi một lần thông báo khép lại sự nghiệp quốc tế, Ronaldo cũng để lại bình luận tri ân M10. "Leo, cậu đã có nhiều năm cống hiến cho đất nước và viết nên một câu chuyện sẽ còn được nhắc đến mãi. Tôi dành sự tôn trọng cho những gì cậu đã đạt được cùng Argentina. Gửi cậu một cái ôm", CR7 viết.

Messi chưa có động thái đáp trả Ronaldo.

Nhưng ở chiều ngược lại, khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha hôm 5/11, Messi vẫn chưa có động thái phản hồi bài đăng của người đồng nghiệp. Sự im lặng của M10 tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Một bộ phận CĐV cho rằng "El Pulga" đáng lẽ nên dành cho Ronaldo một lời tri ân, nhất là khi CR7 từng công khai động viên anh trước đây. Tuy nhiên, cũng có những người bênh vực Messi, cho rằng không thể đánh giá sự tôn trọng giữa hai siêu sao chỉ qua một bình luận hay bài đăng trên mạng xã hội.

Ronaldo và Messi từng cạnh tranh khốc liệt trong suốt hơn 15 năm, cùng giành tổng cộng 13 Quả bóng Vàng. Cả hai cũng vừa trải qua kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vào mùa hè vừa qua. Dù có những thành tích trái ngược ở cấp độ ĐTQG, không thể phủ nhận Ronaldo và Messi đều tạo ra giá trị to lớn và di sản đồ sộ ở nơi cả hai thi đấu.

Hai huyền thoại có thể đã khép lại những cuộc đối đầu trên sân cỏ, nhưng những chi tiết bên ngoài đường biên vẫn đủ sức khiến người hâm mộ tranh luận không hồi kết.

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