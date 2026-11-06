Bồ Đào Nha thay đổi diện mạo sau khi chia tay Ronaldo

Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào kỷ nguyên không có Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Lần đầu tiên kể từ khi Ronaldo chính thức giã từ đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha bước vào một đợt tập trung với diện mạo mới. Danh sách vừa được HLV Jorge Jesus công bố có 28 cái tên, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Alberto Costa và Gustavo Varela.

Không còn thủ quân 41 tuổi, hàng công Bồ Đào Nha vẫn sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng. Joao Felix, Goncalo Ramos, Rafael Leao, Pedro Neto và Fabio Silva đều góp mặt. Bên cạnh đó, Geovany Quenda, Carlos Forbs và Rodrigo Mora mang đến những phương án trẻ trung hơn cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Alberto Costa và Gustavo Varela là hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Rodrigo Mora và Geovany Quenda cũng có tên trong danh sách, dù chưa từng thi đấu cho đội tuyển. Cả hai từng tham gia các đợt tập trung dưới thời HLV Roberto Martinez.

HLV Jorge Jesus cũng trao cơ hội cho Antonio Silva và Mateus Fernandes. Tổng cộng, danh sách lần này có bảy gương mặt mới so với đợt triệu tập trước. Nhà cầm quân 72 tuổi mở rộng quân số lên 28 cầu thủ, nhiều hơn ba người so với lần đầu công bố danh sách.

Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha còn thiếu Francisco Conceicao vì án treo giò ba trận do UEFA áp dụng sau tấm thẻ đỏ trước Na Uy. Hậu vệ Nuno Mendes vắng mặt vì chấn thương, trong khi Goncalo Inacio không được lựa chọn vì chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Dù bước vào giai đoạn chuyển giao, Bồ Đào Nha vẫn duy trì vị thế ứng viên hàng đầu tại Nations League. Đội bóng toàn thắng cả bốn trận đầu tiên và đã giành vé vào tứ kết. Thầy trò Jorge Jesus chỉ cần thêm một điểm để chắc chắn đứng đầu bảng.

Bồ Đào Nha sẽ tiếp Đan Mạch ngày 14/11, trước khi làm khách trên sân Xứ Wales ba ngày sau đó. Đây là hai phép thử đầu tiên cho diện mạo mới của đội tuyển sau kỷ nguyên Ronaldo.