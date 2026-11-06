Đội tuyển Anh triệu tập: Tuchel gây bất ngờ khi loại Palmer và Foden

Palmer và Foden lại lỗi hẹn với Tam sư

Cole Palmer đang tìm lại phong độ tốt nhất trong màu áo Chelsea, còn Phil Foden vừa trải qua chuỗi trận hiệu quả tại Manchester City. Tuy nhiên, cả hai đều không có tên trong danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu với Croatia và Tây Ban Nha tại UEFA Nations League trong tháng 11.

Trường hợp của Palmer gây nhiều chú ý hơn cả. Tiền vệ Chelsea từng thất vọng khi không được HLV Thomas Tuchel lựa chọn tham dự World Cup mùa hè vừa qua, sau một mùa giải bị gián đoạn bởi những vấn đề thể lực. Anh tiếp tục vắng mặt trong hai đợt tập trung gần nhất vào tháng 9 và tháng 10 do chấn thương nhẹ.

Palmer (trái) và Foden một lần nữa nằm ngoài danh sách triệu tập của đội tuyển Anh.

Dù vậy, Palmer đã trở lại mạnh mẽ trong mùa giải này với 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân. Theo Sky Sports, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã tiến hành kiểm tra y tế với Chelsea trong ngày 5/11 và xác nhận tiền vệ này hoàn toàn đủ thể lực để tham gia đầy đủ các trận đấu sắp tới.

Điều đó khiến quyết định không triệu tập Palmer của Tuchel càng trở nên đáng chú ý. Nhà cầm quân người Đức khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở với ngôi sao Chelsea, nhưng nhấn mạnh việc vắng mặt trong các đợt tập trung trước đó đã ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh của anh.

"Không có gì mang tính cá nhân. Chúng tôi không bao giờ cho rằng Cole thiếu khát khao thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhưng sự cạnh tranh vẫn diễn ra và những cầu thủ có mặt trong đợt tập trung trước đã tận dụng cơ hội rất tốt", HLV Tuchel giải thích.

Ông cũng nhấn mạnh Palmer đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thể hiện mình trong màu áo đội tuyển. Trong khi đó, những cầu thủ được triệu tập ở đợt tập trung kéo dài hai tuần rưỡi trước đó đã xây dựng được sự gắn kết và tạo ra những dấu ấn tích cực.

Nếu Palmer bị ảnh hưởng bởi những lần vắng mặt, trường hợp của Phil Foden lại đặt ra câu hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự của Tuchel. Tiền vệ Man City có 6 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 6 trận gần nhất, nhưng vẫn không được nhà cầm quân người Đức trao cơ hội. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Foden vắng mặt trong danh sách Tam sư, sau khi không được lựa chọn dự World Cup và đợt tập trung mùa thu.

Cờ đến tay Josh King và em trai Jude Bellingham

Việc Tuchel loại hai ngôi sao giàu kinh nghiệm đã mở đường cho những gương mặt trẻ. Josh King, tiền vệ 19 tuổi của Fulham, lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo tại Premier League mùa giải năm nay, đồng thời gây ấn tượng với khả năng hoạt động trong khu vực tấn công. Theo thống kê, King có 57 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương từ đầu mùa, nhiều hơn cả Erling Haaland và Jeremy Doku.

King từng được tham gia đợt tập huấn trước World Cup của Tam sư tại Florida và suýt có tên trong danh sách tập trung hồi tháng 9. Phong độ ổn định tại Fulham giúp tiền vệ trẻ thuyết phục được Tuchel, dù phải cạnh tranh với những cái tên nổi bật như Palmer và Foden.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham. Tiền vệ đang khoác áo Dortmund cũng lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Anh. Đây là cơ hội để hai anh em nhà Bellingham có thể cùng thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, điều chưa xảy ra kể từ thời Gary và Phil Neville.

Jobe Bellingham đang có phong độ tốt trong màu áo Dortmund.

Ngoài những lựa chọn mới, Tuchel cũng trao cơ hội trở lại cho Ben White và Djed Spence. White được triệu tập lần đầu kể từ tháng 3, trong khi Spence trở lại sau thời gian điều trị chấn thương. Trent Alexander-Arnold tiếp tục giữ vị trí trong danh sách, còn James Garner được lựa chọn thay Alex Scott, người phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Anh không có sự phục vụ của một số trụ cột như Bukayo Saka và Marcus Rashford do chấn thương. Kobbie Mainoo, người cũng rút lui khỏi đợt tập trung trước vì vấn đề thể lực, tiếp tục bị bỏ qua. Nico O'Reilly không được triệu tập do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, trong khi Noni Madueke không cạnh tranh được vị trí.

Danh sách đội tuyển Anh Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Leeds), Jason Steele (Brighton) Hậu vệ: Ezri Konsa (Arsenal), Marc Guehi (Man City), Jarrad Branthwaite (Everton), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Lewis Hall (Newcastle), Jarrell Quansah (Leverkusen), Djed Spence (Inter Milan), Ben White (Arsenal) Tiền vệ: Jude Bellingham (Real Madrid), Jobe Bellingham (Dortmund), Josh King (Fulham), James Garner (Everton), Elliot Anderson (Man City), Eberechi Eze (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham).