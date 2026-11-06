Haaland lập kỷ lục tại Champions League

Haaland trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử Cúp C1 ghi bàn nhiều hơn số trận ra sân

Trong chuyến làm khách trên sân của RB Leipzig tại Đức, Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một cỗ máy săn bàn vĩ đại.

Sau khi hai đội giằng co đến tỉ số 2-2, bản lĩnh của chân sút sinh năm 2000 đã lên tiếng ở phút 78 với pha di chuyển thông minh đón đường căng ngang để sút tung lưới đối phương, đệm bóng ở cột xa mang về chiến thắng 3-2 cho Man City. Đây cũng là lần thứ 13 Haaland chọc thủng lưới Leipzig chỉ sau 9 lần đối đầu.

Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Enzo Maresca vươn lên nhóm 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng Champions League với 3 trận thắng sau 4 lượt đấu.

Ngược lại, Leipzig rơi xuống vị trí thứ 30 và chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, đồng thời kéo dài chuỗi 6 thất bại liên tiếp trước các đại diện nước Anh.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Enzo Maresca dành nhiều lời ca ngợi cho cậu học trò cưng: “Tôi đã nói hôm qua rằng việc Haaland tham gia vào trận đấu luôn rất quan trọng. Chúng tôi biết rằng bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể giúp chúng tôi và ghi bàn. Tối nay chúng tôi cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn với những cầu thủ khác nhau. Tôi rất vui vì Haaland đã ghi bàn. Chúc mừng cậu ấy”.

Pha lập công này cũng giúp Haaland nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên con số 62 chỉ sau 61 lần ra sân.

Dựa trên dữ liệu từ chuyên trang thống kê MisterChip, chỉ tính những cầu thủ chơi từ 20 trận trở lên, tiền đạo 26 tuổi chính thức trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu sở hữu số pha lập công nhiều hơn số trận đã chơi với hiệu suất 1,02 bàn/trận.

Thành tích này giúp anh vượt qua Lionel Messi, người duy trì kỷ lục trước đó với 0,79 bàn/trận.

Số bàn thắng của Haaland được tích lũy qua ba CLB gồm Salzburg (8 bàn trong 6 trận), Borussia Dortmund (15 bàn trong 13 trận) và Man City (39 bàn trong 42 trận).

Trước đó, anh cũng giữ kỷ lục cán mốc 50 bàn nhanh nhất sau 49 trận và 60 bàn nhanh nhất sau 60 trận.