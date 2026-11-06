Công Phượng tỏa sáng, khiến cựu trợ lý HLV Troussier bật khóc

Chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 6 trận không thắng khiến HLV Nguyễn Việt Thắng không kìm được nước mắt. Có thể nói ba điểm đầy cảm xúc, giải toả áp lực rất lớn cho CLB Đồng Nai.

Đồng Nai bước vào cuộc tiếp đón Đà Nẵng trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ có một trận hòa, nhận tới 11 bàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào. Thành tích nghèo nàn khiến Đồng Nai đứng cuối bảng xếp hạng, đối diện sức ép rất lớn trong cuộc chiến trụ hạng.

Với một đội bóng vừa trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, khởi đầu như vậy là điều không ai mong muốn. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đặc biệt là Công Phượng, được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Nai tìm thấy lối thoát.

Công Phượng mang về quả phạt đền quyết định, góp công giúp Đồng Nai đánh bại Đà Nẵng 1-0 ở vòng 7 V.League 2026/27. Ảnh: Đồng Nai FC

Ở phía đối diện, Đà Nẵng có sự khởi đầu tích cực hơn. Đội bóng sông Hàn giành được 9 điểm sau 6 vòng đấu, tạo ra khoảng cách đáng kể so với Đồng Nai. Bởi vậy, chuyến làm khách trên sân của tân binh V.League được xem là cơ hội để thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục tích lũy điểm số.

Trận đấu không có chất lượng chuyên môn quá cao khi cả hai đội đều nhập cuộc với sự thận trọng. Trong thế trận giằng co, khoảnh khắc tạo ra khác biệt xuất hiện ở phút 39. Công Phượng bị hậu vệ Đà Nẵng phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau khi kiểm tra VAR, quyết định thổi phạt đền được giữ nguyên.

Vulic được giao trọng trách thực hiện cú sút 11 m và không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha bóng ấy giúp Đồng Nai vượt lên dẫn trước, đồng thời mở ra hy vọng về chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận đầy thất vọng. Công Phượng không trực tiếp lập công, nhưng tình huống kiếm về quả phạt đền của anh có ý nghĩa quyết định đối với kết quả chung cuộc.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cảm xúc được giải tỏa. HLV Nguyễn Việt Thắng bật khóc sau chiến thắng 1-0. Nhà cầm quân từng là trợ lý của HLV Philippe Troussier đã phải chịu áp lực rất lớn khi Đồng Nai trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng, thậm chí chưa một lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Nước mắt của Nguyễn Việt Thắng cho thấy chiến thắng trước Đà Nẵng có ý nghĩa lớn như thế nào với Đồng Nai. Ba điểm đầu tiên không chỉ giúp đội bóng thoát khỏi chuỗi ngày u ám mà còn mang lại niềm tin cho hành trình phía trước. Với Công Phượng, sự trở lại bằng một tình huống tạo ra bước ngoặt là tín hiệu đáng mừng, nhất là khi CLB Đồng Nai đang rất cần những khoảnh khắc khác biệt từ các cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

V.League vẫn còn chặng đường dài, và một chiến thắng chưa thể giải quyết mọi vấn đề của CLB Đồng Nai. Nhưng sau 7 vòng đấu đầy sức ép, đội bóng của Nguyễn Việt Thắng cuối cùng đã có lý do để nở nụ cười. Đôi khi, ba điểm đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa về mặt thứ hạng, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá để một tập thể đứng dậy.