Bellingham trở thành người không thể thay thế của Mourinho

Bellingham đánh gót ghi bàn vào lưới AEK Athens, góp công trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid.

Real Madrid phải hai lần rượt đuổi tỷ số trước AEK Athens, rồi mới giành chiến thắng 3-2 nhờ cú sút của Federico Valverde ở phút bù giờ. Jude Bellingham vẫn nổi bật với pha đánh gót gỡ hòa 1-1 phút 32 và danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Trước đó, anh từng đánh gót tung lưới AEK nhưng bị từ chối vì việt vị. Lần thứ hai, Bellingham đón đường căng ngang của Marc Cucurella và xử lý một chạm, đánh bại Alberto Brignoli. Bellingham giải thích đơn giản rằng anh làm theo bản năng, bởi trong tư thế ấy, đánh gót là cách dứt điểm tự nhiên nhất.

Đêm Athens còn mang đến một cột mốc khác. Ở tuổi 23 và 128 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 60 trận tại Champions League, vượt kỷ lục của Iker Casillas. Real giành 12 điểm sau bốn lượt, còn Bellingham trở thành tâm điểm sau trận.

Mourinho tìm lại mẫu tiền vệ Real từng đánh mất

Khi nhận công việc ở Madrid mùa hè năm nay, Mourinho muốn khôi phục tầm ảnh hưởng của Bellingham. Trước AEK, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thay đổi một số vị trí để giữ sức cho các trụ cột, nhưng vẫn để tiền vệ người Anh đá chính. AS xem Bellingham là cánh tay nối dài của Mourinho trên sân.

Số liệu cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Bellingham ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 8 bàn thắng. Cả mùa 2025/26, anh chỉ có 8 bàn và 5 kiến tạo sau 40 trận. Anh đang tiến gần thành tích cả mùa trước dù chơi ở hàng tiền vệ.

Tiền vệ người Anh có 5 bàn và 3 kiến tạo sau 15 trận mùa này, tiến gần thành tích cả mùa trước.

Thời điểm mới gia nhập Real mùa 2023/24, Bellingham ghi tới 23 bàn, kèm 13 kiến tạo trên mọi đấu trường. Màn khởi đầu bùng nổ khiến người ta chờ anh ghi bàn mỗi tuần, dù nhiệm vụ của tiền vệ không chỉ nằm trong vòng cấm.

Mourinho không tìm cách sao chép nguyên vẹn vai trò của Bellingham ở mùa đầu tiên. Cầu thủ người Anh được hoạt động tập trung hơn ở giữa sân, tham gia kết nối các tuyến rồi chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm. Sau trận gặp AEK, chính Bellingham thừa nhận việc chơi gần trung lộ hơn giúp anh đóng góp theo nhiều cách, thay vì chỉ chờ cơ hội dứt điểm.

Thay đổi ấy còn phục vụ những đồng đội chơi phía trên. Khi Kylian Mbappe hoặc các cầu thủ chạy cánh dâng cao, Bellingham có thể lùi xuống hỗ trợ tranh chấp, thu hồi bóng và lập tức kéo đội hình tiến lên. Một tiền vệ vừa đủ thể lực để di chuyển rộng, vừa biết chọn nhịp tấn công mang lại cho Mourinho sự cân bằng quan trọng, nhất là khi Real vẫn có thời điểm phòng ngự thiếu chắc chắn.

Đừng chỉ đánh giá Bellingham bằng bàn thắng

Trên CBS Sports, cựu tiền đạo Troy Deeney đặc biệt ấn tượng với khả năng xử lý và tinh thần làm việc của Bellingham. Ông cho rằng tiền vệ Real di chuyển với khối lượng tương đương một cầu thủ rưỡi, gánh thêm phần việc phòng ngự để những ngôi sao tấn công có điều kiện tỏa sáng. Với Deeney, sự hy sinh liên tục ấy hiếm hơn nhiều so với một khoảnh khắc kỹ thuật đẹp mắt.

Bình luận viên Daniel Riolo thậm chí gọi Bellingham là tiền vệ hay nhất thế giới trong mắt ông, đồng thời đánh giá cao sự thanh thoát khi cầu thủ này xử lý bóng. Lời khen phản ánh giá trị của Bellingham ở nhiều giai đoạn trận đấu, không chỉ trên bảng tỷ số.

Mourinho giữ Bellingham đá chính khi xoay tua nhiều vị trí trong trận Champions League tại Athens.

Predrag Mijatovic, cựu danh thủ Real Madrid, đưa ra một góc nhìn thực tế hơn trên chương trình El Larguero. Ông nhận xét Bellingham chơi hay nhất trận gặp AEK và đang duy trì phong độ tốt, song nhắc rằng số bàn thắng quá cao trong mùa đầu khiến khán giả hiểu sai vai trò của anh. Theo Mijatovic, Real cần Bellingham chơi bóng như hiện nay; những pha lập công chỉ là phần thưởng cộng thêm.

Mourinho cũng có chung quan điểm. Sau trận, ông khen học trò toàn diện về thể lực, khả năng lãnh đạo, chất lượng chơi bóng và tinh thần thi đấu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng ngay cả khi không có một màn trình diễn xuất sắc, Bellingham vẫn giúp đội bóng nhờ sức hoạt động và khả năng ảnh hưởng đến tập thể.

Tất nhiên, Real chưa thể hài lòng với mọi thứ. Đội bóng của Mourinho thủng lưới hai lần trước AEK, phải chờ đến bàn thắng muộn của Valverde mới bảo toàn thành tích toàn thắng. El País cũng lưu ý Real vẫn có những giai đoạn chơi rời rạc, cần sự tỏa sáng cá nhân để vượt qua khó khăn. Một Bellingham xuất sắc chưa đủ giải quyết toàn bộ vấn đề chiến thuật.

Nhưng với riêng tiền vệ người Anh, dấu hiệu tích cực đã rõ. Mourinho không chỉ giúp anh ghi bàn trở lại mà còn trả lại vai trò trung tâm trong đội hình có nhiều ngôi sao lớn. Bellingham không cần mùa nào cũng ghi hơn 20 bàn để chứng minh giá trị. Điều Real cần hơn là một tiền vệ có thể kéo cả tập thể tiến lên, kể cả trong những trận đấu đội bóng chơi không tốt.