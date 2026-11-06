Sôi nổi giao hữu thể thao Việt-Trung kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
Thiết thực kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2026), chiều 6/11, tại sân vận động Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp và tổ chức chương trình giao hữu thể thao với Cục Văn hóa, Du lịch và Thể thao thị Bằng Tường, (Quảng Tây, Trung Quốc). Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa, Du lịch và Thể thao thị Bằng Tường; các vận động viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn khu vực đô thị tỉnh Lạng Sơn tham gia cổ vũ.
Ngay sau bài phát biểu chào mừng của đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh Lạng Sơn, các huấn luyện viên của hai đơn vị đã triển khai lực lượng tham gia thi đấu giao hữu môn bóng đá nam và môn bóng chuyền hơi nữ. Trên sân cỏ cũng như tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, các vận động viên của hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, những đường chuyền kiến tạo sắc bén và tinh thần thi đấu thể thao cao thượng đẹp mắt.
Kết thúc các trận thi đấu giao hữu đại diễn lãnh đạo hai đơn vị đã trao cup và các tấm huy chương cho các vận động viên trong tiếng cổ vũ sôi động của khán giả và vận động viên. Đây là minh chứng sinh động cho tình cảm láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa Nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Chương trình giao hữu thể thao được tổ chức là hoạt động thiết thực góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị giữa hai địa phương, và có ý nghĩa đặc biệt trong dịp tỉnh Lạng Sơn kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026).
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-noi-giao-luu-the-thao-huu-nghi-viet-trung-ky-niem-195-nam-thanh-lap-tinh-lang-son-5107951.html