Đội tuyển futsal Việt Nam sang Nga, chuẩn bị giao hữu với đối thủ hạng 7 thế giới

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam và Cộng hòa Kyrgyzstan chụp hình lưu niệm. (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, hai trận giao hữu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển Nga sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Meshchersky Sports & Recreation Complex, thành phố Nizhny Novgorod. Trận đầu tiên bắt đầu lúc 20 giờ ngày 8/11, trong khi trận tái đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 10/11 (giờ Việt Nam).

Đây là chặng thứ hai trong chuyến tập huấn quốc tế tháng 11/2026 của đội tuyển futsal Việt Nam, sau hai trận đấu với chủ nhà Cộng hòa Kyrgyzstan tại thủ đô Bishkek.

Ở trận giao hữu đầu tiên ngày 3/11, đội tuyển futsal Việt Nam để thua Cộng hòa Kyrgyzstan với tỷ số 1-2. Dù có bàn gỡ hòa ở phút 35 nhờ chiến thuật power-play, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn phải nhận bàn thua quyết định ở những giây cuối trận.

Trong cuộc tái đấu ngày 5/11, đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn và hòa chủ nhà 2-2. Thịnh Phát mở tỷ số ở phút 15, nhưng những sai sót trong phòng ngự khiến đội tuyển Việt Nam bị dẫn ngược 1-2. Đến phút 37, Từ Minh Quang ghi bàn gỡ hòa sau pha phối hợp power-play, giúp đội tuyển khép lại trận đấu với kết quả hòa.

Sau hai trận giao hữu tại Bishkek, đội tuyển futsal Việt Nam có một trận hòa và một thất bại. Dù chưa giành chiến thắng, khả năng triển khai power-play là điểm sáng trong lối chơi, bên cạnh những hạn chế về phòng ngự và xử lý bóng mà ban huấn luyện cần tiếp tục khắc phục.

Theo bảng xếp hạng futsal nam FIFA cập nhật tháng 9/2026, đội tuyển Nga đứng thứ 7 thế giới, trong khi Việt Nam xếp thứ 20. Khoảng cách 13 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy thử thách đáng kể đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi.

Đội tuyển futsal Nga sở hữu bề dày thành tích tại các giải đấu quốc tế, nổi bật là ngôi á quân FIFA Futsal World Cup 2016, lọt vào tứ kết World Cup 2021 và từng vô địch châu Âu năm 1999.

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam từng có kết quả tích cực khi đối đầu với Nga. Tại Giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026 tổ chức ở Thái Lan hồi tháng 8, hai đội hòa nhau 2-2. Kết thúc giải đấu, Nga giành chức vô địch, còn Việt Nam xếp thứ hai chung cuộc.

Cuộc tái đấu lần này vì thế được kỳ vọng mang lại thêm những bài kiểm tra chuyên môn có giá trị, nhất là khi đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng.

Theo huấn luyện viên Diego Giustozzi, khoảng 50% lực lượng đội tuyển hiện nay là các cầu thủ trẻ. Việc được thi đấu với những đối thủ có trình độ cao giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng thích ứng với áp lực và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông trước chuyến tập huấn, nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh: “Tôi không quá đặt nặng tỷ số ở bốn trận giao hữu. Điều tôi quan tâm hơn là các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”.

Thông qua hai trận gặp Nga, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực của các cầu thủ trẻ, kiểm nghiệm phương án chiến thuật và điều chỉnh những hạn chế bộc lộ trong các trận đấu với Cộng hòa Kyrgyzstan.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở về nước ngày 11/11. Các cầu thủ sau đó trở lại đơn vị chủ quản để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, trước khi tiếp tục chương trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Về lâu dài, chuyến tập huấn tại Cộng hòa Kyrgyzstan và Nga nằm trong định hướng tăng cường thi đấu quốc tế, xây dựng lực lượng kế cận và nâng cao năng lực cạnh tranh của futsal Việt Nam, hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup 2028.