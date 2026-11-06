Vòng 7 V.League 2026/27: Văn Vĩ tỏa sáng phút bù giờ, Nam Định thắng kịch tính Hà Tĩnh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ. Dù gặp không ít khó khăn trước lối đá phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà Hà Tĩnh, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn sớm có được bàn mở tỷ số.

Ở phút 31, từ pha phối hợp đá phạt góc bài bản, Felix Eboa bật cao đánh đầu trả ngược để Caio Cesar dứt điểm cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Thép Xanh Nam Định xây chắc ngôi đầu sau trận thắng nghẹt thở tại Hà Tĩnh. Ảnh: TXNĐ

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt lớn của trận đấu xuất hiện ở phút 56. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bên phía Nam Định sau pha vào bóng nguy hiểm với Vương Văn Huy.

Được chơi hơn người, Hà Tĩnh lập tức tràn lên dồn ép đối thủ và liên tục hãm thành. Sau nhiều nỗ lực cứu thua xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh, lưới của Nam Định cuối cùng cũng phải rung lên.

Phút 83, Daniel Passira làm tường thuận lợi để Luiz Antonio tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho Hà Tĩnh.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì bất ngờ lớn đã xảy ra ở phút bù giờ. Phút 90+4, Caio Cesar nỗ lực đi bóng sát đáy biên rồi tạt bóng chính xác để cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Vĩ băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 đầy ngoạn mục cho Nam Định.

Trận thắng kịch tính này giúp Thép Xanh Nam Định đã có 16 điểm sau 7 vòng đấu, xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chỉ có 11 điểm và có nguy cơ rớt khỏi top 5 BXH sau vòng này.

Đội hình xuất phát:

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Trung Nguyên, Trọng Hoàng, Văn Lương, Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel Passira.

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, A Mít, Hoàng Anh, Ezequiel, Caio Cesar, Romulo.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 7 V.League

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