Biến động của bóng đá Thái Lan

Nhiệm kỳ của bà Pang sắp khép lại.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức điều chỉnh lịch tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Thay vì diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh AFC lo ngại tình hình bất ổn tại khu vực. Tuy nhiên, thay đổi về lịch thi đấu cũng kéo theo những tác động đáng kể đối với kế hoạch quản lý và điều hành của các nền bóng đá châu Á, trong đó có đội tuyển Thái Lan.

Asian Cup 2027 sẽ trở thành giải đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) của Madam Pang (Nualphan Lamsam). Cùng thời điểm, hợp đồng của HLV trưởng Anthony Hudson với tuyển Thái Lan cũng kết thúc vào tháng 2/2028.

Điều này đồng nghĩa tương lai của cả hai sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả chiến dịch Asian Cup. Sau giải đấu, bóng đá Thái Lan sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao khi FAT tổ chức bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới. Khả năng bà Pang tiếp tục gắn bó với bóng đá Thái Lan cũng như việc HLV Hudson có được giữ lại hay không hiện chưa xác định. Tương lai của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả Asian Cup, ban lãnh đạo hiệp hội mới, định hướng phát triển đội tuyển và chính sách lựa chọn HLV trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Trước mắt, Anthony Hudson còn nhiều nhiệm vụ quan trọng cùng tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân người Anh sẽ dẫn dắt đội bóng xứ Chùa Vàng dự King's Cup lần thứ 52, diễn ra từ ngày 9 đến 17/11/2026.

23 tuyển thủ Thái Lan sẽ hội quân tại khách sạn Novotel Future Park Rangsit vào ngày 9/11, trước khi di chuyển đến Sisaket (miền Đông Thái Lan) hôm 12/11 để chuẩn bị cho giải đấu.