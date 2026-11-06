Messi là động lực khiến Ronaldo nhất quyết chia tay Bồ Đào Nha

Ronaldo và Messi là đối thủ trong 2 thập niên

Khi đối thủ lớn nhất không còn tham gia cuộc đua, Ronaldo không còn phải đặt việc bảo vệ kỷ lục bàn thắng quốc tế lên trên những bất đồng với đội tuyển. Ở tuổi 41, siêu sao Bồ Đào Nha dường như đã sẵn sàng lựa chọn cái kết theo cách của riêng mình.

Messi rời cuộc đua, Ronaldo không còn phải níu giữ kỷ lục?

Trong hơn hai thập niên, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không chỉ cạnh tranh danh hiệu, Quả bóng vàng hay vị thế cầu thủ xuất sắc thế giới. Họ còn tạo nên một cuộc đua đặc biệt về những kỷ lục cá nhân, trong đó có thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

Ronaldo có 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha. Messi đứng thứ hai với 125 bàn sau 208 trận cho Argentina. Khi Messi còn thi đấu, khoảng cách 21 bàn chưa hẳn là một sự bảo đảm tuyệt đối. Dù đã bước sang tuổi 39, Messi vẫn có khả năng ghi bàn và tiếp tục thu hẹp khoảng cách nếu duy trì sự nghiệp quốc tế. Bởi vậy, mỗi lần khoác áo Argentina, Messi đều có thể khiến cuộc đua với Ronaldo trở nên đáng chú ý.

Tuy nhiên, cuộc đua này đã có bước ngoặt khi Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina sau World Cup 2026. Ở tuổi 39, tiền đạo này cho biết đã cống hiến tất cả và muốn nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp.

Đối với Ronaldo, sự ra đi của Messi có thể mang ý nghĩa lớn hơn việc mất đi một đối thủ trên sân cỏ. Trong nhiều năm, Messi chính là người duy nhất có khả năng khiến Ronaldo phải duy trì sự hiện diện ở đội tuyển để bảo vệ những cột mốc cá nhân.

Trong tình thế ấy, Ronaldo có thêm động lực để tiếp tục thi đấu cho Bồ Đào Nha, ngay cả khi tuổi tác và những bất đồng nội bộ khiến hành trình trở nên khó khăn. Việc duy trì vị trí trong đội tuyển không chỉ giúp anh gia tăng thành tích, mà còn bảo vệ một di sản cá nhân gắn liền với cuộc cạnh tranh lớn nhất sự nghiệp.

Nhưng khi Messi rời cuộc đua, hoàn cảnh thay đổi. Ronaldo vẫn giữ kỷ lục 146 bàn và không còn phải theo dõi từng bàn thắng của đối thủ lớn nhất để bảo vệ vị trí số một. Một trong những động lực quan trọng để tiếp tục kéo dài sự nghiệp quốc tế vì thế cũng không còn tồn tại.

Ronaldo có thể yên tâm kỷ lục bàn thắng quốc tế của anh trường tồn.

Khi cái tôi của Ronaldo lớn hơn những bất đồng với đội tuyển

Nếu Messi rời Argentina trong tư thế của một nhà vô địch thế giới đã hoàn thành những mục tiêu lớn nhất, Ronaldo lại có một cuộc chia tay phức tạp hơn.

Trước đó, mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jesus xuất hiện rạn nứt sau sự việc tiền đạo này rời trại tập trung mà không được phép. Anh bị treo giò 30 ngày và phạt tiền. Những bất đồng tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận khi FPF thể hiện sự ủng hộ đối với HLV trưởng.

Với một cầu thủ luôn có tham vọng chinh phục những cột mốc cá nhân như Ronaldo, việc chấp nhận ngồi ngoài hoặc không còn được xem là lựa chọn ưu tiên của đội tuyển chắc chắn không phải điều dễ dàng.

Nếu Messi vẫn còn thi đấu, Ronaldo có thể phải cân nhắc nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định. Một mặt là những bất đồng với HLV và liên đoàn, mặt khác là cuộc đua kỷ lục với đối thủ đã đồng hành cùng anh suốt sự nghiệp. Khi đó, việc gác lại cái tôi để tiếp tục ra sân, ghi thêm bàn thắng và củng cố vị trí dẫn đầu có thể vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhưng hiện tại, Ronaldo không còn phải chịu sức ép cạnh tranh trực tiếp ấy. Anh có thể khép lại sự nghiệp quốc tế với vị trí số một vững vàng. Vì thế, việc tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha không còn mang ý nghĩa tương tự những năm trước.

Ở góc độ này, quyết định chia tay của Ronaldo cũng có thể được nhìn nhận như cách anh thể hiện quan điểm trước FPF và HLV Jesus. Thay vì tiếp tục chấp nhận một vị thế người thừa, tiền đạo 41 tuổi chọn tự mình đóng lại cánh cửa đội tuyển với tư thế ngẩng cao đầu.

Messi chia tay tuyển Argentina khi cảm thấy không còn gì để cống hiến, còn Ronaldo ra đi vì cho rằng những đóng góp của mình không được trân trọng. Hai huyền thoại khép lại sự nghiệp quốc tế theo những cách khác nhau.

Với Ronaldo, khi Messi không còn ở phía bên kia cuộc đua, việc tiếp tục ghi bàn cho Bồ Đào Nha dường như cũng mất đi một phần ý nghĩa. Và anh chọn dừng lại.