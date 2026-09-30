Đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra thực tế tại dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) ngày 27/9 vừa qua. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 506/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026

Theo thông báo kết luận, hai dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các tỉnh biên giới phía bắc với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế lớn và hệ thống cửa khẩu quốc tế. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định đây là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng có tổng chiều dài gần 60km, gồm tuyến chính dài hơn 43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam dài khoảng 16km. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án hơn 11.800 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, dự tính hoàn thành trong năm 2026.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121km, trong đó đoạn qua tỉnh Lạng Sơn khoảng 52,5km và đoạn qua tỉnh Cao Bằng khoảng 69,6km. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị thi công đã chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đáng chú ý, dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh đạt tỷ lệ giải ngân 99%, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại của hai dự án rất lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng phải tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ; đồng thời hoàn thành xây dựng các khu tái định cư phục vụ hai dự án ngay trong tháng 10/2026.

Các địa phương được yêu cầu rà soát trữ lượng, nâng cao công suất khai thác các mỏ đá chất lượng cao, ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ giai đoạn thi công cao điểm từ nay đến hết năm 2026.

Đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu lập tiến độ chi tiết đối với từng gói thầu, từng hạng mục; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp", tăng các mũi thi công tại những vị trí "đường găng", bảo đảm các mốc tiến độ hoàn thành và thông xe đã cam kết.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường; tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng công trình.

Các dự án khi đưa vào khai thác phải bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống an toàn giao thông và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Bảo đảm nguồn vốn, nghiên cứu khai thác tạm phục vụ nhân dân dịp Tết

Về nguồn vốn, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh; đồng thời hoàn thiện thủ tục điều chuyển vốn từ các dự án giao thông chậm giải ngân sang dự án trong tháng 10/2026.

Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Công thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhà đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan vật liệu, phương án tổ chức giao thông, nghiệm thu, thanh toán.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của nhà đầu tư về phương án đưa dự án Hữu Nghị-Chi Lăng và đoạn Đồng Đăng-Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí trong dịp Tết theo đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra đối với hai dự án cao tốc quan trọng này.