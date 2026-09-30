Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chiều 30/9, tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình (TP. Đà Nẵng), ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Tham dự có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng; ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng

Tại nhà lưu niệm, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ Giải nguyên kỳ thi Hương, năm 1904 đỗ Tiến sĩ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hoa tại Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng

Sau Cách mạng tháng Tám, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Quốc hội khóa I tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ Huỳnh Thúc Kháng thực hiện lời căn dặn “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, cùng Chính phủ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành trọng trách được giao.

Với cuộc đời hoạt động yêu nước, cách mạng đầy nhiệt huyết, cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, nhân cách và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày 27/12/2012, cụ được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Sao Vàng.

Các lãnh đạo Trung ương và TP. Đà Nẵng viếng mộ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sau khi dâng hoa, dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng, ông Trịnh Văn Quyết đã đến dâng hương tại phần mộ thân phụ cụ Huỳnh Thúc Kháng và tham quan nhà lưu niệm.

Ghi sổ lưu niệm tại di tích, ông nhắc lại việc cụ Huỳnh Thúc Kháng được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Chủ tịch nước trong thời điểm chính quyền cách mạng còn non trẻ.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn, tri ân và tôn vinh công lao to lớn ấy. Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương viết trong sổ lưu niệm.

Cũng dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên di tích.