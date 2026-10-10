Hơn 400 thương hiệu hội tụ tại Triển lãm quốc tế Cà phê và Trà Việt Nam 2026

Quy tụ hơn 400 thương hiệu đến từ hơn 20 quốc gia, Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, tiếp cận công nghệ và cập nhật xu hướng thị trường cà phê, trà. Diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, sự kiện góp phần thúc đẩy đổi mới sản phẩm và nâng cao giá trị ngành đồ uống.

Triển lãm do Công ty EXPORUM phối hợp với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức, quy tụ các thương hiệu cà phê, trà, bánh cùng đơn vị cung cấp nguyên liệu, máy móc, thiết bị và giải pháp cho ngành thực phẩm, đồ uống (F&B).

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, nguồn cung và trao đổi kinh nghiệm vận hành. Các nhóm sản phẩm từ nguyên liệu, thiết bị pha chế đến công nghệ đóng gói phản ánh sự tham gia của nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị ngành đồ uống.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức ba cuộc thi chuyên môn gồm Vietnam National Brewers Cup 2026, Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 và Tea Masters Cup Vietnam 2026, tập trung vào kỹ thuật pha chế, nghệ thuật tạo hình cà phê và khả năng sáng tạo với trà.

Trong bối cảnh thị trường F&B ngày càng đa dạng, kết nối giữa nguồn nguyên liệu, công nghệ chế biến và năng lực xây dựng thương hiệu được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của cà phê, trà Việt Nam và mở rộng cơ hội kinh doanh./.