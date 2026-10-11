Giá hồ tiêu hôm nay 11.10.2026: Đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Sau nhiều phiên duy trì trạng thái khá ổn định, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 11.10 đã xuất hiện tín hiệu tích cực khi giá thu mua đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg tại tất cả khu vực khảo sát.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, Đắk Nông (Lâm Đồng) trở lại mốc 140.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có giá cao nhất. Các vùng còn lại hiện dao động từ 136.500 đến 138.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 11.10.2026 đồng loạt tăng

Tại Gia Lai, giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg lên 136.500 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 136.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tăng lên 137.000 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu tăng lên 138.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) đạt 140.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Sau phiên tăng, biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 136.500 – 140.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa nơi thấp nhất và cao nhất là 3.500 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý nhất là mốc 140.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại tại Đắk Nông (Lâm Đồng). Đây là tín hiệu tích cực sau giai đoạn thị trường giảm rồi đi ngang quanh vùng 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Việc tất cả khu vực cùng tăng với biên độ 1.000 đồng/kg cũng cho thấy nhịp phục hồi ngày 11.10 diễn ra tương đối đồng đều, thay vì chỉ tập trung tại một vài vùng.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trong khi thị trường trong nước tăng trở lại, giá tiêu tại Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi khi tính theo Rupee/tạ.

Tiêu GARBLED tiếp tục ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.378 đồng/kg.

Loại UNGARBLED đứng ở 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 192.821 đồng/kg. Trong khi đó, loại Gram/lít duy trì mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 190.043 đồng/kg.

Các mức giá tính bằng Rupee đều không thay đổi so với lần cập nhật trước, cho thấy thị trường Ấn Độ vẫn đang duy trì trạng thái ổn định.

Giá tiêu tăng trở lại, thị trường có thoát vùng đi ngang?

Phiên tăng ngày 11.10 là tín hiệu đáng chú ý sau chuỗi ngày giá hồ tiêu chủ yếu đi ngang. Mức tăng 1.000 đồng/kg trên toàn bộ các vùng khảo sát cho thấy lực giá đã có sự cải thiện rõ hơn.

Đắk Nông (Lâm Đồng) trở lại mốc 140.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đạt 136.500 đồng/kg.

Tuy nhiên, để xác nhận một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm các phiên giao dịch tích cực. Sức mua của doanh nghiệp, lượng hàng được đưa ra thị trường và diễn biến xuất khẩu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của giá tiêu trong những ngày tới.

Nếu lực mua tiếp tục cải thiện, vùng 140.000 đồng/kg có thể trở thành mốc đáng chú ý để thị trường kiểm định trong ngắn hạn.