Danh sánh nhân sự Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội và Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM
Sáng 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội có 73 thành viên; Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM có 56 thành viên.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sanh-nhan-su-ban-kinh-te-tai-chinh-tu-thien-xa-hoi-va-ban-phap-che-kiem-soat-ghpgvn-tphcm-post81252.html