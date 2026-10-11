Danh sánh nhân sự Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội và Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Trần Mạnh Tùng, CEO & Founder Brandall Agency và Brandall Academy, về câu chuyện doanh nhân trẻ xây dựng thương hiệu, vai trò của thiết kế trong kinh doanh và cách để doanh nghiệp Việt tạo dựng bộ nhận diện đủ khác biệt trên thị trường.