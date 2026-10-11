Phường Hoài Nhơn Bắc phát động mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”

Mô hình được triển khai tại 15/15 tổ dân phố, trong đó lựa chọn 3 chi bộ thí điểm. Nội dung trọng tâm là hỗ trợ đảng viên ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận thông tin, trao đổi tài liệu và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên, từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành và sinh hoạt chi bộ trên môi trường số.

Lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức phát động mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”. ﻿Ảnh: Phan Tuấn

Theo kế hoạch, đến tháng 3-2027, 100% đảng viên tại các chi bộ thí điểm có đầy đủ hồ sơ, dữ liệu được số hóa; từng bước mở rộng ứng dụng nền tảng số đến các chi bộ trên địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, bảo đảm chuyển đổi số được triển khai thiết thực, gắn với yêu cầu an toàn thông tin.

Dịp này, UBND phường Hoài Nhơn Bắc trao tặng trang thiết bị công nghệ thông tin cho 15 tổ dân phố, đồng thời trao giải cuộc thi ảnh tuyên truyền và video clip về chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).