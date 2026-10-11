Phát triển kinh tế gia đình từ trồng cây mắc-ca

Anh Lê Văn Tuyên chăm sóc diện tích cây mắc-ca trồng xen ổi Đài Loan.

Trước đây, diện tích đất sản xuất của gia đình chủ yếu được sử dụng để trồng các loại cây truyền thống như sắn, ngô, keo nhưng hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng. Nhận thấy cây mắc-ca có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao, năm 2023 anh Tuyên đã tìm hiểu kỹ thuật, lựa chọn giống phù hợp để đưa vào trồng thử nghiệm. Trong quá trình canh tác, gia đình anh chú trọng các khâu làm đất, lựa chọn cây giống, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Anh thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả để từng bước hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc cây mắc-ca. Do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, diện tích cây mắc-ca của gia đình anh Tuyên phát triển tốt và bắt đầu cho ra quả. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, gia đình anh đã trồng xen cây ổi Đài Loan để có thêm nguồn thu.

Anh Tuyên chia sẻ: “Để cây mắc-ca phát triển bền vững, người trồng cần kiên trì, nắm chắc kỹ thuật và đặc biệt chú trọng chăm sóc cây trong năm đầu. Đây là loại cây có thời gian kiến thiết cơ bản tương đối dài, vì vậy việc đầu tư bài bản ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất và hiệu quả lâu dài”.

Đến nay, gia đình anh Tuyên đã trồng được 1,5ha cây mắc-ca xen 320 gốc ổi Đài Loan, trong đó một số diện tích cây mắc-ca và ổi bắt đầu cho thu hoạch. Để nâng cao giá trị hạt mắc-ca, gia đình anh đã đầu tư mua máy sấy khô quả trước khi xuất bán. Sản phẩm hạt mắc-ca được thương lái đến tận nhà thu mua với giá 260.000 đồng/kg, bước đầu mang lại nguồn thu cho gia đình.

Không chỉ tập trung phát triển cây mắc-ca và cây ổi Đài Loan, gia đình anh Tuyên còn trồng thêm 3ha keo, 1ha cao su đang trong thời kỳ cho thu hoạch, tạo nguồn thu nhập tương đối ổn định cho gia đình. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng phù hợp đã đem lại thu nhập cho gia đình anh trên 100 triệu đồng/năm.