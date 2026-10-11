Giá cà phê hôm nay 11.10 tăng mạnh trở lại, nhiều vùng lên 93.000 đồng/kg

Sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, thị trường cà phê trong nước bất ngờ bật tăng trở lại.

Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên lên 92.200 - 93.000 đồng/kg, trong khi thị trường quốc tế phân hóa với Robusta phục hồi còn Arabica tiếp tục điều chỉnh.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh trở lại

Giá cà phê hôm nay 11.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt đi lên. Mức trung bình đạt 93.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk ghi nhận mức tăng mạnh 1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua từ 91.800 đồng/kg lên 93.000 đồng/kg.

Gia Lai cũng tăng 1.200 đồng/kg và đạt 93.000 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg, từ 91.200 đồng/kg lên 92.200 đồng/kg. Đây vẫn là mức thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tăng 1.000 đồng/kg lên 93.000 đồng/kg, cùng Đắk Lắk và Gia Lai giữ mức cao nhất thị trường.

So với ngày 10.10.2026, khi giá trung bình ở mức 91.900 đồng/kg, thị trường đã lấy lại 1.100 đồng/kg chỉ sau một phiên.

Mức phục hồi này đáng chú ý bởi trước đó giá cà phê vừa trải qua hai ngày giảm liên tiếp, với tổng mức giảm của giá bình quân khoảng 2.400 đồng/kg. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn chưa trở lại vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện đầu tuần.

Khoảng giá thu mua ngày 11.10 dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, chênh lệch khoảng 800 đồng/kg giữa khu vực thấp nhất và cao nhất.

Robusta phục hồi, Arabica vẫn giảm

Do ngày 11.10.2026 rơi vào Chủ nhật, thị trường cà phê quốc tế không có phiên giao dịch mới. Các mức giá đóng cửa gần nhất được sử dụng làm tham chiếu cho thị trường trong nước.

Trên sàn London, cà phê Robusta đã đảo chiều phục hồi. Hợp đồng kỳ hạn 11.2026 tăng 47 USD, tương đương 1,37%, lên 3.470 USD/tấn. Kỳ hạn 1.2027 tăng 56 USD lên 3.454 USD/tấn, còn kỳ hạn 3.2027 tăng 44 USD lên 3.422 USD/tấn.

Đáng chú ý, Robusta 11.2026 có lúc lên 3.495 USD/tấn trong phiên, sau khi từng xuống mức thấp 3.407 USD/tấn. Biên độ này cho thấy thị trường vẫn đang biến động khá mạnh.

Ngược chiều Robusta, Arabica tại New York tiếp tục suy yếu. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 giảm 1,55 cent, tương đương 0,55%, còn 279,80 US cent/lb. Kỳ hạn 12.2026 giảm 2,10 cent về 286,95 US cent/lb, trong khi kỳ hạn 5.2027 xuống 276,55 US cent/lb.

Diễn biến trái chiều giữa hai dòng cà phê cho thấy thị trường thế giới vẫn chưa hình thành một xu hướng thống nhất. Robusta nhận được lực mua trở lại sau chuỗi giảm, trong khi Arabica còn chịu áp lực từ nguồn cung Brazil tăng mạnh.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 9 đạt khoảng 3,93 triệu bao loại 60 kg, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và lên mức cao nhất trong khoảng 20 tháng. Ở chiều ngược lại, lo ngại hạn hán tại một số nước Trung Mỹ vẫn có thể hỗ trợ Arabica nếu triển vọng sản lượng xấu đi.

Đà phục hồi có đưa giá trở lại 94.000 đồng/kg?

Mức tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg trong ngày 11.10 cho thấy thị trường nội địa đã xuất hiện lực phục hồi khá rõ sau nhịp giảm nhanh trước đó.

Ba khu vực Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng đạt 93.000 đồng/kg. Như vậy, khoảng cách tới mốc 94.000 đồng/kg chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Một yếu tố hỗ trợ là Robusta London đã phục hồi hơn 1% ở kỳ hạn gần. Nếu đà tăng này được duy trì khi thị trường quốc tế mở cửa trở lại, giá cà phê trong nước có thể có thêm động lực.

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh chưa biến mất. Hoạt động thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên đang tăng dần, đồng nghĩa nguồn cung nội địa có thể gia tăng trong những tuần tới. Trên thị trường quốc tế, lượng cà phê từ Brazil cũng đang tạo sức ép lên kỳ vọng giá.

Vì vậy, vùng 93.000 - 94.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng theo dõi trong những phiên tiếp theo. Để vượt rõ mốc 94.000 đồng/kg, thị trường nhiều khả năng cần thêm sự hỗ trợ từ Robusta London và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu.