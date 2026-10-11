Giá vàng hôm nay 11.10: Vàng thế giới phục hồi mạnh, giá SJC không đổi

Sau cú phục hồi mạnh cuối tuần, thị trường vàng bước vào ngày Chủ nhật 11.10 với trạng thái khá bình lặng.

Giá vàng miếng SJC tại nhiều hệ thống giữ nguyên so với ngày trước, trong khi vàng thế giới tạm dừng giao dịch quanh vùng 4.194 USD/ounce.

Câu hỏi được quan tâm lúc này là liệu lực mua vừa trở lại có đủ sức đưa vàng vượt mốc 4.200 USD/ounce khi thị trường quốc tế mở cửa tuần mới.

Hình minh họa.

Giá vàng SJC ngày 11.10 giữ nguyên 144,8 triệu đồng/lượng

Ngày 11.10.2026, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM và khu vực miền Bắc tiếp tục được niêm yết ở 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 10.10.

Khoảng cách mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây vẫn là biên độ đáng kể đối với người mua vàng với mục tiêu giao dịch ngắn hạn.

Sau nhịp tăng mạnh trước đó, việc SJC đứng giá trong ngày cuối tuần không quá bất ngờ. Thị trường trong nước hiện thiếu động lực mới từ bên ngoài bởi các thị trường vàng quốc tế đang đóng cửa.

Bảng giá vàng DOJI ngày 11.10.2026

Giá vàng tại DOJI cũng không thay đổi so với ngày 10.10. Vàng miếng SJC đứng ở 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và sản phẩm KIM TT/AVPL cùng được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa vàng miếng và các dòng vàng nguyên liệu, vàng nữ trang vẫn khá lớn. Với nhóm nhẫn tròn 9999, giá bán thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng PNJ ngày 11.10.2026

Tại PNJ, vàng miếng SJC 999.9 được mua vào 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn trơn PNJ 999.9, vàng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và vàng PNJ - Phượng Hoàng đều được niêm yết ở 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Nhẫn trơn 999.9 tại PNJ đang có mức giá khá sát vàng miếng SJC, thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 11.10.2026

Vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán của sản phẩm này lên tới 4,9 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI hay PNJ.

Đây là chi tiết người mua cần lưu ý bởi giá bán có thể ngang nhau giữa các thương hiệu nhưng giá doanh nghiệp mua lại lại chênh lệch tương đối lớn.

Giá vàng Phú Quý ngày 11.10.2026

Vàng miếng SJC tại Phú Quý giữ mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được mua vào 141 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng.

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn sáng 11.10 tập trung quanh 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở giá mua lại, từ 139,9 đến 141,8 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới nghỉ cuối tuần ở vùng 4.194 USD/ounce

Giá vàng thế giới được tham chiếu quanh 4.194 USD/ounce trong ngày 11.10, tương đương mức cuối phiên giao dịch quốc tế trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Do 11.10.2026 là Chủ nhật, thị trường quốc tế chưa hình thành một mức giá mới. Vì vậy, con số 4.194 USD/ounce nên được hiểu là giá tham chiếu cuối tuần thay vì một biến động mới trong sáng 11.10.

Trong phiên gần nhất, vàng đã dao động từ khoảng 4.131 đến 4.208 USD/ounce. Đây là biên độ khá rộng, phản ánh sự trở lại của lực mua sau khi vàng từng rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng hai tháng.

Động lực phục hồi đến từ hoạt động mua bắt đáy và việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm bớt so với vùng cao trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thể bỏ qua rủi ro lãi suất.

Giới đầu tư đang giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 10, song khả năng cơ quan này phải có thêm một đợt tăng trước cuối năm vẫn còn hiện hữu. Điều đó khiến đà tăng của vàng chưa thực sự có được một môi trường thuận lợi hoàn toàn.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường sẽ là số liệu lạm phát Mỹ. Nếu lạm phát dịu hơn dự kiến, kỳ vọng Fed thận trọng với việc tăng lãi suất có thể được củng cố, từ đó hỗ trợ vàng. Ngược lại, một số liệu CPI cao sẽ có khả năng đẩy lợi suất và đồng USD tăng trở lại.

Dự báo giá vàng ngày 11.10.2026: Thị trường trong nước có thể tiếp tục đứng giá

Do thị trường quốc tế nghỉ cuối tuần, giá vàng trong nước trong ngày Chủ nhật 11.10 nhiều khả năng chưa xuất hiện biến động quá lớn nếu không có sự kiện quốc tế bất ngờ.

Với SJC đang ở 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, vùng giá bán 144 - 145 triệu đồng/lượng có thể tiếp tục được duy trì trong phần lớn thời gian của ngày.

Điểm đáng quan tâm hơn sẽ nằm ở giá mua vào. Các doanh nghiệp có thể tiếp tục điều chỉnh khoảng cách mua - bán để kiểm soát rủi ro trước khi thị trường quốc tế mở cửa trở lại.

Đối với vàng thế giới, mốc 4.200 USD/ounce đang là vùng thử thách đáng chú ý nhất.

Nếu vàng vượt rõ ràng 4.200 - 4.210 USD/ounce khi thị trường mở cửa trở lại, đà phục hồi có thể được nối dài và đưa giá hướng tới khu vực 4.230 - 4.250 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá không giữ được vùng 4.180 - 4.190 USD/ounce, áp lực chốt lời có thể xuất hiện và đưa vàng quay lại kiểm định vùng 4.150 - 4.170 USD/ounce.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, việc mất vùng 4.130 USD/ounce sẽ làm suy yếu đáng kể nhịp phục hồi hiện nay và khiến mốc 4.100 USD/ounce trở lại thành vùng hỗ trợ quan trọng.

Với thị trường trong nước, nếu vàng quốc tế mở tuần mới trên 4.200 USD/ounce, SJC có khả năng thử thách vùng 145 - 146 triệu đồng/lượng. Nếu giá quốc tế quay đầu giảm dưới 4.170 USD/ounce, SJC có thể điều chỉnh trở lại vùng 143,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Dù triển vọng ngắn hạn đã cải thiện sau cú phục hồi cuối tuần, người mua vàng vẫn nên chú ý chênh lệch mua - bán từ 3 đến gần 5 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu. Đây là mức đủ lớn để làm tăng rủi ro nếu giá vàng chỉ tăng nhẹ rồi quay đầu.