Giá lúa gạo hôm nay 11.10.2026: Chưa có động lực tăng mới

Sau những phiên phân hóa vào đầu tuần, thị trường lúa gạo đang trở lại trạng thái ổn định hơn.

Giá lúa tươi, gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ ngày 11.10.2026 nhiều khả năng giữ mặt bằng của phiên trước, trong khi sức mua và đơn hàng xuất khẩu tiếp tục là hai yếu tố cần theo dõi.

Hình minh họa.

Giá lúa tươi ngày 11.10.2026 dự báo không đổi

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá các giống lúa chủ lực được dự báo duy trì ổn định so với ngày 10.10.2026.

OM 18 và Đài Thơm 8 tiếp tục dao động 6.200 - 6.300 đồng/kg. OM 5451 ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg, IR 50404 giữ khoảng 5.900 - 6.000 đồng/kg và OM 34 ở mức 5.800 - 5.900 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi dự báo ngày 11.10.2026:

Việc giá lúa không thay đổi cho thấy cung - cầu đang ở trạng thái tương đối cân bằng. Nguồn lúa Hè Thu đã giảm đáng kể nhưng nguồn Thu Đông đang dần bổ sung cho thị trường, qua đó hạn chế khả năng xuất hiện thiếu hụt cục bộ.

Ở chiều cầu, thương lái và nhà máy vẫn mua khá thận trọng. Khi sức mua chưa tăng mạnh, khả năng giá lúa tăng đồng loạt trong phiên cuối tuần không cao.

Gạo nguyên liệu tiếp tục đi ngang

Sau những nhịp giảm nhẹ của CL 555 và IR 504 trước đó, nhóm gạo nguyên liệu hiện có xu hướng ổn định trở lại.

CL 555 được dự báo tiếp tục ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg. IR 504 dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg.

OM 5451 duy trì 9.300 - 9.400 đồng/kg, OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 tiếp tục giữ vùng 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu dự báo ngày 11.10.2026:

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy sức mua gạo nguyên liệu chưa tạo được lực đẩy mới. Nhà máy có xu hướng thu mua theo nhu cầu giao hàng thay vì tăng mạnh lượng hàng dự trữ.

Nếu chưa xuất hiện thêm đơn hàng hoặc nhu cầu chế biến mới, giá gạo nguyên liệu nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.

Gạo bán lẻ giữ giá, Jasmine vẫn đáng chú ý

Ở thị trường bán lẻ, giá các loại gạo phổ thông và gạo thơm được dự báo chưa có nhiều thay đổi.

Gạo thường tiếp tục dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng quanh mức 16.000 đồng/kg.

Jasmine giữ mức 16.500 - 17.500 đồng/kg. Đây tiếp tục là một trong những phân khúc đáng chú ý do gạo thơm và các sản phẩm chất lượng cao có khả năng giữ giá tốt hơn khi nhu cầu thị trường cải thiện.

Trong ngắn hạn, khả năng tăng giá của nhóm gạo thơm phụ thuộc vào đơn hàng mới và sức mua thực tế. Nếu nhu cầu chưa cải thiện, mặt bằng bán lẻ nhiều khả năng vẫn đứng giá.

Vì sao giá lúa gạo chưa tăng trở lại?

Thị trường hiện tồn tại hai lực tác động trái chiều.

Một mặt, nguồn lúa Hè Thu thu hẹp tạo lực đỡ cho giá. Mặt khác, lượng lúa Thu Đông bắt đầu bổ sung nguồn hàng và hoạt động thu mua chưa thực sự sôi động, khiến nguy cơ thiếu cung giảm xuống.

Đối với gạo nguyên liệu, doanh nghiệp cũng phải cân nhắc sức mua trên thị trường xuất khẩu. Nếu cạnh tranh từ các nước có giá bán thấp tiếp tục lớn, khả năng nâng giá thu mua nguyên liệu trong nước sẽ bị hạn chế.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển, tỷ giá và nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu lớn vẫn có thể ảnh hưởng đến giá chào bán và quyết định mua hàng của doanh nghiệp.

Dự báo giá lúa gạo ngày 11.10.2026

Kịch bản có khả năng cao nhất trong ngày 11.10.2026 là giá lúa gạo tiếp tục đi ngang.

Ở nhóm lúa tươi, OM 18 và Đài Thơm 8 nhiều khả năng giữ mức 6.200 - 6.300 đồng/kg. OM 5451, OM 34 và IR 50404 cũng chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để tạo một nhịp tăng mới.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, CL 555 và IR 504 có thể tiếp tục ổn định sau những phiên giảm nhẹ trước đó. OM 5451, OM 18 và Đài Thơm 8 nhiều khả năng vẫn giữ vùng giá hiện nay.

Gạo thơm và Jasmine tiếp tục là nhóm có triển vọng tốt hơn nếu xuất hiện thêm nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, trong điều kiện sức mua chung còn thận trọng, khả năng tăng mạnh ngay trong phiên chưa cao.

Thị trường trong những phiên tới sẽ chịu ảnh hưởng chính từ tốc độ đưa lúa Thu Đông ra thị trường, sức mua của nhà máy và khả năng xuất hiện các đơn hàng xuất khẩu mới.

Nếu các yếu tố này chưa thay đổi đáng kể, giá lúa gạo nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, thay vì hình thành một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.