Giá cà phê hôm nay 11/10/2026: Bật tăng trở lại, cao nhất 93.000 đồng/kg

Sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, thị trường cà phê trong nước đã bật tăng trở lại. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm tăng từ 1.000–1.200 đồng/kg, đưa mặt bằng giá trở lại quanh 93.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 10/10/2026: Giá trong nước giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 10/10/2026 tại Tây Nguyên giảm tiếp 1.000 đồng/kg, xuống 91.200–92.000 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cũng đồng loạt đi xuống.

Giá cà phê trong nước tăng hơn 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động từ 92.200–93.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được thị trường công bố ở khoảng 93.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng mạnh 1.200 đồng/kg, lên 93.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 1.200 đồng/kg và đạt cùng mức 93.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg lên 92.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua tăng 1.000 đồng/kg, đạt 93.000 đồng/kg.

Nhịp phục hồi này xuất hiện sau khi giá cà phê nội địa đã giảm khá sâu trong hai phiên trước. Dù chưa trở lại vùng trên 94.000 đồng/kg, việc ba khu vực cùng lấy lại mốc 93.000 đồng/kg cho thấy lực mua đã cải thiện.

Robusta phục hồi, Arabica vẫn giảm

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 47 USD, tương đương 1,37%, lên 3.470 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 56 USD lên 3.454 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 44 USD, đạt 3.422 USD/tấn; tháng 5/2027 tăng 33 USD lên 3.402 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Arabica New York tiếp tục điều chỉnh. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,10 US cent/lb, tương đương 0,73%, xuống 286,95 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,55 cent còn 279,80 US cent/lb; tháng 5/2027 giảm 1,35 cent xuống 276,55 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng giảm nhẹ.

Diễn biến này cho thấy hai dòng cà phê đang tạm thời phân hóa: Robusta phục hồi sau nhịp giảm sâu, trong khi Arabica vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Việc Robusta London lấy lại đà tăng là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường Tây Nguyên. Tuy nhiên, nguồn cung vụ mới tại Việt Nam đang dần trở thành yếu tố quan trọng khi mùa thu hoạch tiến gần hơn.

Trong thời gian tới, nếu lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng nhanh, áp lực nguồn cung có thể hạn chế khả năng tăng mạnh của giá trong nước. Ở chiều ngược lại, tồn kho Robusta trên sàn giảm và nhu cầu mua hàng có thể tạo lực đỡ cho giá.

Với mặt bằng hiện tại, vùng 92.000–93.000 đồng/kg tiếp tục là khu vực đáng chú ý. Sau những phiên tăng giảm mạnh liên tiếp, thị trường có thể còn giằng co trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Do ngày 11/10 rơi vào cuối tuần, giá Robusta và Arabica quốc tế trong bài là mức đóng cửa gần nhất và sẽ chưa có phiên giao dịch mới cho đến khi các sàn mở cửa trở lại.