Đấu pháp giúp U23 Việt Nam thắng Philippines

HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện đã phân tích kỹ những hạn chế của U23 Việt Nam để cải thiện trước khi bước vào trận đấu với Philippines. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

“Sau trận hòa Kuwait, ban huấn luyện đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực để hướng tới tiến sâu hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận thắng 2-0 trước Philippines chiều 18/9.

Theo chiến lược gia này, sau trận hòa U23 Kuwait, ban huấn luyện U23 Việt Nam nhanh chóng phân tích những điểm mạnh, hạn chế của đội nhà để tìm phương án cải thiện. Ông đánh giá Philippines chủ động kéo thấp đội hình và bố trí đông cầu thủ bên phần sân nhà. Cách chơi này khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương, dù kiểm soát bóng và tạo được một số cơ hội.

Sau hiệp một, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định điều chỉnh cách triển khai bóng, yêu cầu các cầu thủ tấn công tích cực hơn nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương: “Hết hiệp 1, ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công làm sao kéo giãn hàng thủ, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”.

Những thay đổi này phát huy hiệu quả trong hiệp hai. U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 74 có bàn mở tỷ số. Đội sau đó tận dụng tốt thời điểm Philippines phải dâng cao để ghi thêm bàn, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

HLV Đinh Hồng Vinh dành lời cảm ơn tới các học trò vì tinh thần thi đấu. Ông đặc biệt đánh giá cao Nguyễn Xuân Bắc, tiền vệ thể hiện tố chất thủ lĩnh và có đóng góp quan trọng trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai.

“Với tôi, cậu ấy hay. Năm nay là năm thứ 3 tôi làm việc với đội này. Ngay cả dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Xuân Bắc đã có tố chất thủ lĩnh, chững chạc qua từng giải đấu. Màn trình diễn trong trận này cho thấy sự nỗ lực và khát khao của Xuân Bắc, đặc biệt là tình huống giành được bóng dẫn đến bàn thứ hai. Đó là sự nỗ lực, tôi đánh giá cao bạn ấy”, ông nhận xét.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng tiết lộ câu chuyện phía sau chiếc áo polo màu đen ông mặc trong trận. Một số học trò đang ở Việt Nam, trong đó có Nguyễn Nhật Minh, đã “kháo nhau” và mong muốn ông mặc áo đen để mang lại may mắn.

“Tôi làm theo, tôi có thấy may mắn, đó là bóng đá. Nhưng may mắn đó song hành cùng nỗ lực sau 90 phút”, ông nói.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận. Đây là bước đệm quan trọng về tinh thần trước trận cuối gặp U23 Uzbekistan, đối thủ được HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao về nền tảng kỹ thuật, thể lực và sự chuẩn bị.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang-sik, đã nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt. Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 12h ngày 22/9 trên sân Nagoya City Mizuho.