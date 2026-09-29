Nhận định Tây Ban Nha vs Croatia, 01h45 ngày 30/9: Bò tót cuồng nộ

Nhận định Tây Ban Nha vs Croatia

Tây Ban Nha có lý do để tự tin trước cuộc tiếp đón Croatia. Ở lượt trận đầu tiên, La Roja đã trải qua một màn rượt đuổi kịch tính với Anh tại Wembley và cuối cùng giành chiến thắng 3-2. Đáng nói hơn, họ từng bị đối thủ dẫn bàn trước khi những điều chỉnh của Luis de la Fuente tạo ra bước ngoặt trong hiệp hai.

Lamine Yamal tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn từ rất sớm, trong khi Alex Baena và Mikel Oyarzabal lần lượt xuất hiện trên bảng tỷ số sau khi được tung vào sân. Điều đó cho thấy Tây Ban Nha không chỉ phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ đá chính cố định mà còn có khả năng thay đổi cục diện nhờ chiều sâu nhân sự.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha không thể chủ quan. Croatia đã cho thấy họ vẫn đủ khả năng giải quyết những trận đấu giằng co khi đánh bại CH Czech 2-1 ngay trên sân khách. Marco Pasalic vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định, trong khi Luka Modric vẫn đóng vai trò quan trọng trong cách đội bóng áo caro triển khai bóng.

Nếu Tây Ban Nha muốn duy trì quyền kiểm soát trận đấu, khu vực giữa sân sẽ là nơi họ cần tạo ra khác biệt. Rodri, Fabian Ruiz và Pedri có thể giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ bằng những đường chuyền ngắn, kéo giãn khối phòng ngự Croatia rồi đưa bóng nhanh sang hai biên. Croatia chắc chắn không muốn để trận đấu diễn ra theo kịch bản Tây Ban Nha kiểm soát bóng liên tục. Modric và Mateo Kovacic nhiều khả năng sẽ phải làm nhiệm vụ giữ nhịp, đồng thời tìm cách đưa bóng nhanh lên phía trên mỗi khi đội chủ nhà dâng cao.

Một trong những vấn đề lớn nhất dành cho Croatia là khả năng chống lại các pha tấn công tốc độ ở biên. Yamal có xu hướng nhận bóng ở sát đường biên phải rồi di chuyển vào khu vực giữa hậu vệ biên và trung vệ. Nếu Croatia không gây áp lực đủ nhanh lên người chuyền bóng, cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha có thể nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Bên cạnh Yamal, Tây Ban Nha còn có những phương án khác để tạo đột biến. Nico Williams đem tới tốc độ và khả năng kéo giãn hàng thủ, trong khi Olmo có thể hoạt động ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương.

Những lần đối đầu gần đây cũng đem đến sự tự tin nhất định cho đội chủ nhà. Tây Ban Nha đã thắng 7 trong 10 lần gặp Croatia tại các giải đấu chính thức và giành chiến thắng ở cả ba lần đối đầu gần nhất. Croatia chưa đánh bại Tây Ban Nha kể từ chiến thắng 3-2 trên sân nhà tại Nations League vào tháng 11/2018. Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha thắng 2, Croatia thắng 1 và hai đội hòa 2 trận.

Croatia có đủ kinh nghiệm để khiến Tây Ban Nha gặp khó trong một số thời điểm, đặc biệt nếu Modric và Kovacic kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng chiều sâu tấn công vẫn giúp Tây Ban Nha có nhiều phương án hơn để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối thủ. Tây Ban Nha sẽ kiểm soát bóng phần lớn thời gian, Croatia chống đỡ rồi tìm cơ hội phản công. Khi khoảng trống xuất hiện nhiều hơn ở cuối trận, đội chủ nhà có khả năng tận dụng tốt hơn và sẽ giành chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Croatia

Phong độ của Tây Ban Nha trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Croatia trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu giữa Tây Ban Nha và Croatia trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Croatia

Tây Ban Nha mất Joan Garcia và Pedro Porro vì chấn thương trước trận gặp Anh. Eric Garcia cũng rút khỏi đội hình do vấn đề ở đầu gối và Robin Le Normand được triệu tập thay thế. Baena, Oyarzabal và Pedri là những cái tên đáng chú ý có thể được trao cơ hội đá chính sau màn thể hiện tích cực ở Wembley.

Với Croatia, Josip Juranovic và Martin Erlic đã rút khỏi danh sách vì chấn thương. Lovro Majer, Marin Pongracic và Kristijan Jakic được bổ sung. Pasalic có cơ hội xuất phát sau bàn thắng quyết định trước CH Czech, trong khi Ante Budimir cũng là một lựa chọn đáng chú ý cho hàng công.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Croatia

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Josip Sutalo, Perisic; Kovacic, Modric; Lovro Sucic, Petar Sucic, Marco Pasalic; Budimir.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha 2-1 Croatia