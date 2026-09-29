Indonesia mạnh trên giấy, nhưng chưa chơi như Việt Nam và Thái Lan

"Tuyển Indonesia chơi không tốt. Với dàn sao thi đấu tại nước ngoài, họ đáng lẽ phải áp đảo Malaysia", phóng viên Thomas của Liputan6 chia sẻ với Tri Thức - Znews vào giờ nghỉ giữa hiệp của trận Indonesia gặp Malaysia.

Nhìn vào đội hình Indonesia gặp Malaysia tối 28/9, khó nói HLV John Herdman thiếu con người. Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Dean James, Joey Pelupessy hay Ole Romeny đều được đào tạo hoặc đang thi đấu bên ngoài Indonesia. Nhiều người đến từ những nền bóng đá có trình độ cao hơn mặt bằng Đông Nam Á.

Nhưng trong hơn nửa giờ đầu, khi hai đội còn đủ 11 người, Indonesia không tạo ra khoảng cách tương xứng với chất lượng đội hình. Malaysia vẫn lên bóng được, tạo ra những tình huống đáng chú ý và khiến chủ nhà không thể kiểm soát trận đấu theo cách một ứng viên vô địch thường làm. Chiếc thẻ đỏ của Thom Haye ở phút 37 khiến cục diện sau đó thay đổi hoàn toàn, nhưng quãng thời gian trước đó vẫn đủ để chỉ ra vấn đề của Indonesia.

Đội bóng của HLV Herdman có nhiều cầu thủ tốt, song chưa có đủ những mối liên kết để vận hành như một tập thể thực sự ăn ý. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý khi đặt họ cạnh Việt Nam và Thái Lan.

Indonesia có người, Việt Nam và Thái Lan có sự ăn ý

Sự khác biệt không nằm ở việc cầu thủ đang chơi cho CLB nào hay giải đấu nào. Điều quan trọng hơn là họ đã chơi cùng nhau bao lâu và hiểu cách di chuyển của đồng đội đến mức nào.

Việt Nam cũng chưa phải tập thể hoàn hảo. Trận thắng Philippines 1-0 ở lượt đầu FIFA ASEAN Cup vẫn có những giai đoạn thiếu tốc độ, hàng công không duy trì được sức ép và Nguyễn Xuân Son còn phải rời sân vì chấn thương. Tuy nhiên, ngay cả trong một trận đấu không thật sự tốt, cách đội bóng của Kim Sang-sik vận hành vẫn tương đối rõ.

Ba trung vệ tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới, hai cầu thủ biên kéo giãn đội hình đối phương, còn các tiền vệ cố gắng duy trì cự ly để tranh chấp bóng hai và kết nối với nhóm tấn công. Những pha phối hợp không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng phần lớn cầu thủ đã quen với vị trí và nhiệm vụ của mình.

Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, nhưng sự ăn ý giữa các tuyến vẫn chưa tương xứng với chất lượng nhân sự.

Sự ổn định đó được hình thành qua thời gian. Việt Nam vừa trải qua trọn vẹn ASEAN Cup dưới thời HLV Kim Sang-sik, thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết rồi vượt qua Thái Lan 4-2 sau hai lượt chung kết. Chỉ một tháng sau, phần lớn bộ khung ấy lại tập trung cho FIFA ASEAN Cup.

Khi một cầu thủ Việt Nam nhận bóng, những người xung quanh thường đã có ý niệm khá rõ về vị trí cần di chuyển. Người cầm bóng không phải chờ đồng đội bắt đầu chạy mới đưa ra quyết định. Sự ăn ý này giúp Việt Nam vẫn duy trì được cấu trúc ngay cả khi trận đấu không diễn ra thuận lợi.

Thái Lan cũng có lợi thế tương tự. HLV Anthony Hudson không làm việc với đội tuyển quá lâu, nhưng ông kế thừa một nhóm cầu thủ đã quen nhau qua nhiều chiến dịch quốc tế và có không ít người đang chơi chung CLB.

Chanathip Songkrasin và Sarach Yooyen cùng khoác áo BG Pathum United, trong khi nhiều tuyển thủ khác thi đấu bên cạnh nhau ở Port FC. Khi vào đội tuyển, họ không phải bắt đầu lại hoàn toàn từ đầu. Những mối quan hệ có sẵn ở cấp CLB giúp quá trình ghép đội trở nên đơn giản hơn.

Chiến thắng 4-0 trước Pakistan chưa đủ để nói Thái Lan đang vượt trội phần còn lại, nhưng cách họ phối hợp cho thấy những liên kết cơ bản đã tồn tại. Các cầu thủ biết khi nào phải áp sát, lúc nào cần kéo giãn sân và vị trí nào đồng đội có thể xuất hiện.

Indonesia hiện chưa đạt tới mức đó.

Đội hình mạnh trên giấy chưa đủ

Trận gặp Malaysia cho thấy khá rõ hạn chế trong cách Indonesia tổ chức tấn công. Họ có những trung vệ chơi chân tốt, Haye và Pelupessy đủ khả năng nhận bóng dưới áp lực, trong khi Verdonk, James hay Diks có thể đưa bóng lên phía trước bằng cả chuyền lẫn dẫn bóng.

Vấn đề thường xuất hiện sau đường chuyền đầu tiên.

Khi Haye lùi xuống nhận bóng, các vị trí phía trên không phải lúc nào cũng đồng thời mở ra phương án tiếp theo. Khi bóng được đưa sang biên, Indonesia nhiều lần phải dựa vào một pha xử lý cá nhân thay vì những tổ hợp phối hợp đã được chuẩn bị sẵn. Romeny cũng có những thời điểm đứng khá xa tuyến giữa, khiến đường chuyền hướng lên phía trên thiếu người tiếp ứng.

Indonesia vì thế có thể thực hiện một hoặc hai pha xử lý tốt, nhưng khó duy trì nhịp tấn công đủ lâu để đẩy Malaysia vào thế bị động. Những đường bóng đúng chưa tạo thành một chuỗi phối hợp đúng.

Đây là vấn đề khó giải quyết chỉ bằng cách gọi thêm một cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Một đội bóng ăn ý không đơn giản là tập hợp những người chuyền bóng chính xác hay có kỹ thuật tốt. Sự ăn ý thể hiện ở việc hậu vệ biết tiền vệ sẽ xoay người về hướng nào trước khi chuyền, cầu thủ chạy cánh hiểu thời điểm hậu vệ bắt đầu chồng biên, còn người chơi phía sau trung phong có thể di chuyển trước khi đồng đội ngẩng đầu.

Những chi tiết nhỏ ấy chỉ hình thành sau thời gian dài chơi cùng nhau.

Ông John Herdman hiểu bài toán này. HLV người Anh mới nắm Indonesia trong năm 2026 và chưa có nhiều thời gian làm việc với một lực lượng liên tục thay đổi. Nhiều cầu thủ tập trung từ các CLB ở châu Âu hoặc Australia, đồng nghĩa số buổi tập chung luôn bị giới hạn.

Thom Haye nhận thẻ đỏ từ phút 37, nhưng ngay cả trước thời điểm đó, Indonesia cũng chưa tạo được thế trận vượt trội trước Malaysia.

Điều đáng chú ý là Indonesia lại chơi gắn kết hơn sau khi Haye nhận thẻ đỏ. Khi nhiệm vụ được đơn giản hóa thành giữ cự ly, bảo vệ vùng cấm và phản công, vai trò của từng người rõ ràng hơn. Paes cứu thua, Hubner phá bóng trên vạch vôi, còn những cầu thủ ở tuyến dưới duy trì được sự tập trung trước sức ép của Malaysia.

Khả năng phòng ngự trong thế thiếu người cho thấy Indonesia không thiếu kỷ luật hay chất lượng cá nhân. Nhưng muốn kiểm soát những đối thủ mạnh trong khu vực, họ cần nhiều hơn việc phòng ngự tốt khi bị đẩy vào thế khó.

Indonesia đã cải thiện rất nhanh về mặt con người trong vài năm qua. Những cầu thủ được đào tạo tại Hà Lan, Anh, Đức, Pháp hay Australia giúp đội tuyển nâng đáng kể chất lượng kỹ thuật, thể hình và khả năng tranh chấp.

Bài toán tiếp theo phức tạp hơn. HLV Herdman phải biến những cầu thủ đến từ nhiều môi trường khác nhau thành một tập thể có chung cách nghĩ và phản ứng giống nhau trong từng tình huống.

Việt Nam và Thái Lan có thể không sở hữu nhiều cái tên chơi ở châu Âu như Indonesia, nhưng họ có lợi thế về thời gian và sự ổn định của bộ khung. Những cầu thủ đã trải qua nhiều trận đấu, buổi tập và cả thất bại cùng nhau thường hiểu nhau theo cách khó hình thành chỉ sau vài đợt tập trung.

Sau trận hòa Malaysia, vấn đề của Indonesia vì thế không nằm ở bốn điểm sau hai lượt. Điều đáng quan tâm hơn là khoảng cách giữa chất lượng của từng cầu thủ và chất lượng của cả tập thể vẫn còn khá rõ.

Highlights Malaysia 0-0 Indonesia Tối 28/9, Malaysia và Indonesia hòa nhau với tỷ số 0-0 tại lượt 2 bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.