Hành trang quý giá cho các cầu thủ trẻ

Trao cơ hội tích lũy

U23 Việt Nam đến ASIAD 2026 trong hoàn cảnh không thật sự thuận lợi. Phần lớn cầu thủ đã trải qua lịch thi đấu liên tục ở V.League và giải hạng Nhất, khiến bài toán thể lực trở thành một trong những mối quan tâm lớn của Ban huấn luyện.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đã có những trận đấu bổ ích tại ASIAD 2026. Ảnh: Hoàng Hồ

Trong bối cảnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh không thể chỉ dựa vào một nhóm cầu thủ chủ chốt mà phải tính toán phương án sử dụng nhân sự hợp lý.

Thực tế cho thấy nhà cầm quân này đã trao cơ hội cho gần như toàn bộ đội hình. Đây không đơn thuần là giải pháp xoay tua để giảm tải thể lực.

Quan trọng hơn, đó là cách U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực của từng cầu thủ trong môi trường thi đấu quốc tế, nơi tốc độ, sức mạnh và áp lực cao hơn đáng kể so với các trận đấu trong nước.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Tôi muốn tạo điều kiện cho tất cả những cầu thủ có tiềm năng phát triển xa hơn. Tôi tin tưởng những cầu thủ được đưa vào sân và đánh giá cao nỗ lực của họ”.

Đáng chú ý, nhiều gương mặt U21 trong đội hình U23 Việt Nam như Tuấn Khải, Quang Vinh, Quang Kiệt, Hoàng Khanh hay Quang Dũng vẫn còn đủ tuổi tham dự SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Đây là một trong những giá trị lớn nhất mà ASIAD 2026 mang lại.

Để chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, các cầu thủ trẻ cần được thi đấu, nhưng quan trọng hơn là phải được trải nghiệm những trận đấu có cường độ và chất lượng chuyên môn cao. Những cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan hay U23 Hàn Quốc chính là môi trường như vậy.

Những bài học không thể mua bằng lý thuyết

Trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thua 0-4 và gần như không thể tạo ra bất ngờ. Chênh lệch về chất lượng đội hình, tốc độ xử lý và khả năng duy trì cường độ thi đấu khiến các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn. Trước đó, thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan cũng cho thấy những hạn chế tương tự.

Việc thi đấu với các đội bóng mạnh giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm những bài học cần thiết. Ảnh: VFF

Nhưng ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam từng có những thời điểm tạo được sức ép và tổ chức tấn công tương đối tự tin trước các đối thủ mạnh.

Điều đó cho thấy khoảng cách không phải là không thể thu hẹp. Vấn đề nằm ở việc các cầu thủ trẻ phải biết cách duy trì sự chủ động lâu hơn, xử lý bóng chính xác hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn trong những thời điểm chịu áp lực.

Đây cũng là những bài học mà một cầu thủ khó có thể tích lũy chỉ thông qua tập luyện. Khi đối mặt với những cầu thủ có tốc độ, thể hình và kỹ thuật tốt hơn, mỗi pha xử lý đều trở thành một bài kiểm tra.

Chậm một nhịp có thể mất bóng, thêm một lần do dự có thể bỏ lỡ cơ hội, trong khi một sai lầm ở khu vực nguy hiểm có thể lập tức bị đối phương trừng phạt.

Trong bóng đá trẻ, thành công đôi khi không chỉ được tính bằng số trận thắng hay một tấm huy chương. Thành công còn nằm ở việc sau mỗi giải đấu, đội bóng có thêm những cầu thủ trưởng thành, đủ khả năng bước lên một cấp độ mới.