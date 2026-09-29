Nhà vô địch ASIAD 2026 bị tước HCV vì đi giày lạ

Ngày 27/9, vận động viên Yasmina Toxanbayeva (Kazakhstan) giành huy chương vàng nội dung đi bộ marathon nữ tại ASIAD 2026. Tuy nhiên, thành tích của Toxanbayeva bị hủy bỏ chỉ một ngày sau đó vì lý do sử dụng giày không đúng quy định.

Toxanbayeva tranh tài ở nội dung đi bộ marathon nữ trên cự ly 42,195 km. VĐV Kazakhstan cán đích đầu tiên sau 3 giờ 22 phút 20 giây, qua đó thiết lập thông số tốt nhất châu Á ở nội dung này. Cô tạo cách biệt gần 4 phút so với người về nhì Danzeng Quzong của Trung Quốc.

Tuy nhiên, kết quả khi đó vẫn chỉ được công nhận tạm thời do có khiếu nại liên quan đến phần thi. Đôi giày của Toxanbayeva được tổ trọng tài kiểm tra kỹ và phát hiện không có trong kho giày được đăng ký.

Yasmina Toxanbayeva mất tấm huy chương vàng vì sử dụng giày không hợp lệ. (Ảnh: Reuters)

“Các vận động viên chỉ được phép sử dụng những mẫu giày đã được phê duyệt và có tên trong danh sách trên nền tảng của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Cô ấy không sử dụng một trong những mẫu giày đó, vì vậy chúng tôi đã gửi văn bản tới World Athletics.

Quyết định hủy huy chương vàng thuộc về họ và chúng tôi đã thông báo quyết định này tới vận động viên. Vận động viên có quyền kháng cáo lên hội đồng trọng tài và cô ấy đã thực hiện quyền đó”, một quan chức kỹ thuật cho biết.

Toxanbayeva sau đó xác nhận việc bị hủy kết quả trên mạng xã hội Instagram: “Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng. Cảm ơn tất cả những người hùng của tôi, những người đã sát cánh chiến đấu cùng tôi cho đến tận giây phút cuối cùng”.

Sau khi Toxanbayeva bị loại, Danzengquzong của Trung Quốc được đôn lên nhận huy chương vàng. Đồng hương của cô là Ma Li giành huy chương bạc, trong khi Yukiko Umeno của Nhật Bản nhận huy chương đồng.