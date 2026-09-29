Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khép lại vòng bảng ASIAD 2026 bằng một trận thắng

Trước cuộc đối đầu này, cả Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) đều đã hết cơ hội vào tứ kết sau khi cùng nhận hai thất bại 0-3 trước Ấn Độ và Qatar. Vì vậy, trận đấu mang ý nghĩa danh dự và là cơ hội để hai đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 2026. Ảnh: VFV

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo lợi thế. Các học trò HLV Federico Rampazzo kiểm soát tốt thế trận, lần lượt giành chiến thắng cùng điểm số 25-20 ở hai set đầu.

Bị dồn vào thế khó, Hồng Kông (Trung Quốc) nỗ lực vùng lên trong set 3. Đội bóng này thi đấu hiệu quả hơn, tận dụng tốt những thời điểm Việt Nam mất tập trung để giành chiến thắng 25-23, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Hồng Kông (Trung Quốc) làm được. Sang set 4, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự chủ động, duy trì khoảng cách an toàn và khép lại set đấu với chiến thắng 25-20.

Chung cuộc, Việt Nam thắng 3-1 với các điểm số 25-20, 25-20, 23-25, 25-20, qua đó khép lại vòng bảng với một chiến thắng và giành quyền bước vào vòng tranh hạng 5-8.

Dù không thể cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, các trận đấu tiếp theo tại vòng phân hạng vẫn là cơ hội để các học trò HLV Rampazzo tiếp tục thi đấu, cọ xát với những đối thủ chất lượng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.