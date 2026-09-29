Rui Pinto và kho dữ liệu Football Leaks đẩy Man City trước bờ vực bị loại khỏi bóng đá Anh

Hàng chục triệu tài liệu nội bộ do Rui Pinto thu thập và công bố thông qua dự án Football Leaks đang tạo ra cơn địa chấn lớn nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù. Dựa trên các dữ liệu rò rỉ này, một ủy ban độc lập đã đưa ra kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh, mở ra nguy cơ câu lạc bộ này phải nhận những án phạt nặng nề nhất.

Hồ sơ điều tra kéo dài 4 năm của ban tổ chức Ngoại hạng Anh tập trung vào các hoạt động tài chính của Man City bắt đầu từ mùa giải 2009/2010. Dù luôn phủ nhận danh xưng hacker và từng bị tòa án Bồ Đào Nha kết án về tội tống tiền, những gì Pinto thu thập được lại trở thành nguồn chứng cứ quan trọng giúp các cơ quan quản lý lật mở nhiều góc khuất tài chính.

Nguồn gốc 1,9 terabytes dữ liệu chấn động từ Football Leaks

Cuối năm 2013, Rui Pinto vẫn là nhân vật hoàn toàn vô danh. Sau khi tốt nghiệp ngành lịch sử tại Đại học Porto và hoàn thành kỳ học trao đổi tại Đại học Budapest ở Hungary, anh mưu sinh bằng công việc buôn đồ cổ. Dưới bí danh John, Pinto bắt đầu tải các tài liệu mật lên một nền tảng blog của Nga với tuyên bố nguồn tin xuất phát từ những người bất mãn trong giới bóng đá.

Đến cuối năm 2018, Pinto đã bàn giao cho tạp chí Der Spiegel cùng Mạng lưới Điều tra Châu Âu (EIC) kho lưu trữ khổng lồ lên tới 1,9 terabytes với hơn 70 triệu tài liệu. Khối thông tin này bao gồm các hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận bảo mật và hệ thống thư điện tử giữa những nhân vật quyền lực nhất làng túc cầu.

Bên cạnh những phát hiện về các điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng cầu thủ hay việc Real Madrid che giấu mức phí chuyển nhượng của Gareth Bale năm 2013, Football Leaks còn phơi bày hàng loạt nghi vấn trốn thuế của nhiều nhân vật lớn cùng kế hoạch thành lập giải đấu ly khai European Super League.

Cấu trúc 115 cáo buộc tài chính nhắm vào Man City

Các tài liệu do Pinto cung cấp từng khiến Man City phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm và khoản tiền 30 triệu euro từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA). Mặc dù sau đó Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã hủy bỏ lệnh cấm thi đấu và giảm tiền phạt xuống còn 10 triệu euro, ban tổ chức Ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục theo dõi các thỏa thuận tài trợ và dòng tiền thanh toán của đội bóng.

Phần lớn các vi phạm xoay quanh việc che giấu chi phí thực tế và khai khống nguồn thu tài trợ để lách các rào cản tài chính nghiêm ngặt của giải đấu quốc nội lẫn cấp độ châu lục.

Nguy cơ Man City bị đẩy khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh

Theo quy định tại Điều W.51 của Ngoại hạng Anh, ban tổ chức có thẩm quyền áp dụng các mức xử lý kỷ luật linh hoạt từ phạt tiền, trừ điểm với quy mô lớn, cho đến quyết định khai trừ hoàn toàn khỏi giải đấu. Hiện tại, giải đấu được cho là đang hướng tới một mức trừ điểm rất nặng có thể trực tiếp khiến Man City phải xuống hạng.

Đáng chú ý, theo nhận định từ nhà báo Ben Jacobs, nếu Man City bị loại khỏi Ngoại hạng Anh, Ban điều hành các giải bóng đá Anh (EFL) hoàn toàn có quyền từ chối tiếp nhận đội bóng vào hệ thống các giải hạng dưới (từ Championship đến League Two). Sự ủng hộ lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý giải đấu có thể dẫn tới viễn cảnh đội chủ sân Etihad bị gạt tên hoàn toàn khỏi hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp xứ sương mù.

Trong khi phán quyết chính thức vẫn đang trong quá trình thực thi, Rui Pinto hiện tiếp tục chấp hành án tù tại Bồ Đào Nha với thời điểm mãn hạn dự kiến vào cuối năm 2027. Sự kiện xét xử Man City cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài từ khối dữ liệu công nghệ mà người đàn ông này công bố một thập kỷ trước.