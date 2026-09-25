Đâu chỉ là mất chiếc nắp cống

Bùi Thanh Nga (Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội)

Khu vực ven đô nơi tôi sinh sống đang đô thị hóa nhanh, nhiều công trình xây dựng, chỉnh trang hạ tầng được triển khai. Lợi dụng cảnh thi công thường xuyên, một số đối tượng giả làm công nhân xây dựng, nhân viên vệ sinh môi trường để trộm nắp cống, nắp hố ga, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Những kẻ này thường tự trang bị áo phản quang, thậm chí có cả mũ bảo hộ, găng tay sao cho giống nhân viên công vụ nhất có thể. Tuy nhiên, chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra dáng vẻ lấm lét cùng các loại công cụ như xà beng, xà cầy hoặc đơn giản hơn là một thanh sắt cỡ lớn chuyên để cạy nắp cống. Cứ như vậy, có những con đường dù vừa được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng cả hai bên vỉa hè lại chẳng còn cái nắp cống nào.

Điều đáng lên án nhất của hành vi này không chỉ gói gọn trong hai từ “trộm cắp”. Những chiếc hố ga mất nắp đang trở thành bẫy đối với người đi đường, nhất là khi trời mưa, nước ngập che khuất miệng cống. Ở khu tôi sống, từng có hai cháu bé đang chơi đuổi bắt thì bị ngã xuống một trong những cái hố đó, khiến một cháu gãy chân. Hay vụ nam sinh rơi xuống cống thoát nước giữa lúc mưa ngập ở phường Đông Ngạc (Hà Nội) mới đây càng khiến người ta lo ngại trước những hiểm họa từ các miệng cống không được che chắn an toàn.

Xét về mặt luật pháp, khung hình phạt ở nước ta hiện đã có sự phân hóa, đủ tính răn đe nếu áp dụng triệt để các tình tiết tăng nặng hoặc chuyển đổi sang tội danh gây hậu quả chết người. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hành vi trộm cắp nắp cống, nắp hố ga theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra; đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cơ sở thu mua phế liệu nếu có đủ căn cứ xác định hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.