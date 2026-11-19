Năm 2026, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh được Trung ương giao là 3.774 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 3.874 tỷ đồng. Dự toán thu được giao cao, trong khi đó việc triển khai dự toán gặp không ít khó khăn do một số chính sách như: miễn, giảm thuế liên quan đến xăng, dầu; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh như bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu thành lập; việc giảm thuế giá trị gia tăng…

Cán bộ Thuế cơ sở 4 rà soát các khoản thu trên địa bàn quản lý

Trước bối cảnh đó, ngành thuế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác thu nội địa. Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Thuế tỉnh cho biết: Xác định công tác thu ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, thuế cơ sở gắn với địa bàn, lĩnh vực và từng khoản thu. Cùng với đó, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thuế tỉnh chú trọng công tác phân tích, dự báo nguồn thu được thực hiện thường xuyên, gắn với đánh giá tiến độ thu từng tháng, từng quý để kịp thời triển khai các giải pháp điều hành phù hợp; tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng như triển khai các biện pháp quản lý thuế phù hợp thực tiễn, đúng quy định.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Thuế tỉnh, các phòng chuyên môn, thuế cơ sở triển khai các giải pháp quản lý thu cụ thể. Ông Dương Minh Tuấn, Trưởng Thuế cơ sở 2 (phụ trách các xã thuộc khu vực Lộc Bình, Đình Lập) cho biết: Năm 2026, dự toán thu trên địa bàn đơn vị quản lý được giao gần 108 tỷ đồng. Triển khai dự toán được giao, từ đầu năm đến nay, đơn vị tập trung thực hiện các biện pháp quản lý thuế như: tuyên truyền, hỗ trợ trên 5.200 lượt người nộp thuế; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 6 cuộc, truy thu và phạt gần 450 triệu đồng; rà soát, quản lý thuế trên 200 doanh nghiệp và hợp tác xã, 2.855 hộ kinh doanh; tăng cường công tác đôn đốc, thu nợ thuế; phối hợp thu tiền sử dụng đất… Từ đó góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn. Tính đến giữa tháng 11/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thuế cơ sở 2 quản lý được trên 269 tỷ đồng, đạt gần 250% dự toán tỉnh giao, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Tương tự như Thuế cơ sở 2, cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ gần 150.000 lượt người nộp thuế; phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội gần 6.000 lượt; tiếp nhận và đăng ký mới 754 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đưa vào quản lý thuế. Cùng với đó, ngành thuế đã hoàn thành 230 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với số tiền phải nộp sau kiểm tra là 10,6 tỷ đồng; thu nợ thuế trên 2.082 tỷ đồng (trong đó thu nợ năm 2025 chuyển sang được trên 174 tỷ đồng; thu nợ phát sinh năm 2026 được 1.908 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường công tác chống thất thu; làm sạch mã số thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được trên 5.256 tỷ đồng, đạt 139,3% dự toán Trung ương giao, đạt 135,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả thu nội địa cao nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Trong đó một số khoản thu đạt cao như: thu từ khu vực ngoài quốc doanh được 1.365 tỷ đồng, đạt 163% dự toán; thu tiền sử dụng đất được trên 1.689 tỷ đồng, đạt 169% dự toán; thu phí, lệ phí được trên 982 tỷ đồng, đạt trên 140% dự toán năm 2026…

Không dừng lại ở những kết quả ấn tượng đã đạt được, từ nay đến hết năm 2026, ngành thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, khai thác hiệu quả các khoản thu, sắc thuế, chống thất thu; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động để quản lý chặt chẽ các nguồn thu… Qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh.