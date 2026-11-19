Ngày 17/11, Sacombank thông báo đã hoàn tất việc sắp xếp lại bộ máy. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tính đến ngày 30/9, ngân hàng có 11.560 nhân viên, giảm 4.291 người, tương đương mức giảm 27% so với cuối năm 2025.

Sau khi ông Nguyễn Đức Thụy tham gia điều hành, Sacombank đã triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, đồng thời cắt giảm các cấp quản lý trung gian, sắp xếp lại mạng lưới và cơ cấu nhân sự.

Nhờ quá trình tinh gọn này, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Sacombank trong 9 tháng đầu năm đã giảm từ 46,1% của cùng kỳ năm trước xuống còn 32,6%. Chi phí nhân viên trong 9 tháng đạt 5.100 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ; trong đó, khoản chi lương và phụ cấp đạt hơn 4.476 tỷ đồng, giảm 19%.

Lễ mừng công hoàn tất tinh gọn bộ máy của Sacombank.

Tính theo khoản chi lương và phụ cấp, mức chi bình quân của Sacombank đạt 43 triệu đồng/người/tháng, tăng so với mức 39 triệu đồng/người/tháng của cùng kỳ năm trước.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sacombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 17.517 tỷ đồng, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 3,5 lần, đạt 8.206 tỷ đồng, còn lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%.

Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng của Sacombank đạt 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 19,3% xuống còn 9.053 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng lại tăng gần 6 lần, từ 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng. Việc tăng mạnh trích lập dự phòng cùng với thu nhập lãi thuần sụt giảm là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2026 của Sacombank giảm 46,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 5.893 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.278 tỷ đồng, giảm 50,8%.

Tính đến ngày 30/9, Sacombank có 11.560 nhân viên, giảm 4.291 người, tương đương mức giảm 27% so với cuối năm 2025. Ảnh minh họa

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2025. Tổng nợ xấu cuối quý III ghi nhận ở mức 51.367 tỷ đồng, tăng 28% so với mức 40.136 tỷ đồng hồi cuối năm 2025. Kéo theo đó, tỷ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng đã tăng từ mức 6,41% hồi đầu năm lên 7,33% vào cuối quý III.