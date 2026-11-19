Trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình thương mại bền vững, các yêu cầu về môi trường, trách nhiệm giải trình và minh bạch chuỗi cung ứng đang ngày càng trở thành những điều kiện quan trọng để hàng hóa tiếp cận các thị trường lớn.

Đối với Việt Nam, Liên minh châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), hàng hóa Việt Nam cũng đang phải thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chất lượng và phát triển bền vững.

Một trong những quy định đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp là Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR. Quy định này tác động trực tiếp đến một số ngành hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam như cà phê, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su cùng một số nhóm hàng liên quan.

Tọa đàm "EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam" phát trực tuyến trên nền tảng Tạp chí Công Thương điện tử; Fanpage Tự hào hàng Việt Nam và kênh Youtube Tạp chí Công Thương vào 9h30 Thứ Sáu, ngày 20/11/2026.

Điểm đáng chú ý là EUDR không chỉ yêu cầu doanh nghiệp chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Quy định này còn đặt ra yêu cầu về khả năng truy xuất đến vùng sản xuất, dữ liệu định vị địa lý, tính hợp pháp của quá trình sản xuất và việc thẩm định thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đây vừa là thách thức về năng lực tổ chức sản xuất, vừa là bài toán về dữ liệu, công nghệ, sự phối hợp giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng và vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước.

Vậy đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã chuẩn bị được những nền tảng gì? Các ngành hàng chịu tác động đang đối diện với những điểm nghẽn nào? Doanh nghiệp cần làm gì để đáp ứng yêu cầu của thị trường EU mà vẫn duy trì được chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh?

Đây là những nội dung sẽ được trao đổi trong Tọa đàm với chủ đề: “EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam” do Tạp chí Công Thương thực hiện.

Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời:

- Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương)

- Bà Nguyễn Thị Hoài, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

- Bà Lê Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê DETECH

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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