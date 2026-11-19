Chú trọng nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên

Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Mỹ Đức Lê Quang Hưng cho biết, toàn xã có trên 53.600 nhân khẩu sinh sống tại 17 thôn. Địa bàn rộng, dân số đông, song tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được duy trì ổn định.

Sau 13 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở (2013), các tổ hòa giải trên địa bàn xã thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm số lượng, thành phần theo quy định. Chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng.

Hiện, xã có 17 tổ hòa giải, với 85 hòa giải viên (58 nam, 27 nữ). Các hòa giải viên trên địa bàn xã đều là những ông, bà nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Các tổ hòa giải trên địa bàn xã đều hoạt động rất hiệu quả, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Từ đầu năm 2026 đến ngày 10-11-2026, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận 46 vụ việc, đã hòa giải thành 40 vụ và đang giải quyết 6 vụ.

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) truyền đạt các nội dung tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn xã Mỹ Đức năm 2026. Ảnh: Biên Phạm

Theo ông Lê Quang Hưng, để có được kết quả đáng mừng trong công tác hòa giải cơ sở UBND xã Mỹ Đức chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

Công tác tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở được thực hiện bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo, thông qua hệ thống truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền, tủ sách pháp luật và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng tại địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên cũng được duy trì định kỳ hàng năm.

Chi hội trưởng cựu chiến binh đam mê hòa giải

Tâm sự về công tác hòa giải, ông Khải cho biết, để làm tốt công tác hòa giải thì người làm hòa giải luôn phải thấu đáo mọi việc, lời nói và hành động phải có uy tín đối với người dân thì hiệu quả mới đạt cao. Để hòa giải thành công, người làm công tác hòa giải phải có những kỹ năng, phải am hiểu pháp luật, đặc biệt là các bộ luật như Luật Đất đai, Hôn nhân gia đình, Luật Thừa kế...

Phải gần gũi với nhân dân, gia đình mình phải nỗ lực xây dựng gia đình gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Điều quan trọng nữa, trước mỗi vụ việc hòa giải viên không được chủ quan, không thể áp dụng từ đối tượng này sang đối tượng khác...

Quá trình hòa giải, người hòa giải viên phải biết lắng nghe, hiểu rõ nội dung sự việc, nhiều việc phải hòa giải từng phần, phần nào cần làm trước thì làm trước, phần nào cần làm sau thì làm sau. Bên cạnh đó, phải tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong dòng họ để họ có thêm tiếng nói trong những vụ mâu thuẫn lớn của gia đình.

Ông Vũ Văn Khải (thứ 2 từ trái qua): “Một hòa giải viên giỏi cần có kỹ năng nói cho dân hiểu, dân nghe và phải am hiểu pháp luật”. Ảnh: Biên Phạm

Từ suy nghĩ đến hành động, nhiều năm qua, nhiều vụ việc đã được ông Khải cùng các hòa giải viên trong thôn hòa giải thành công, đem lại cho nhiều gia đình. Tiêu biểu phải kể đến như vụ hòa giải thành mâu thuẫn giữa gia đình bà Nguyễn với các hộ dân tại đội 11 liên quan đến gây ô nhiễm môi trường sống hay vụ hai gia đình trong thôn tranh chấp lối đi chung.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, chia sẻ: “Ông Vũ Văn Khải đã luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong việc hòa giải các mâu thuẫn ở thôn. Nhiều vụ việc mâu thuẫn tưởng chừng không thể hóa giải đã được ông tận tâm hòa giải thành công”.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, nhận xét, tổ hòa giải thôn Thượng Tiết sau khi kiện toàn có 5 thành viên. Các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng. Với vai trò, vị trí cũng như uy tín của mình, trong những năm qua, các hòa giải viên đã tham gia có hiệu quả vào công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá về ông Vũ Văn Khải, ông Nguyễn Quang Đường, chia sẻ: “Ông Vũ Văn Khải luôn làm tốt công tác hòa giải, nhiều vụ việc đã được ông hòa giải thành. Ông là người có uy tín trong nhân dân”.