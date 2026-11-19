Trong cuộc họp ngày 18/11 với toàn bộ nhân viên, quyền CEO Nvidia Colette Kress kêu gọi "hãy cùng tiến về phía trước", theo một người tham dự.

Tham gia cùng bà Kress có Harvey Jones, tân Chủ tịch HĐQT Nvidia và Ian Buck, người đứng đầu mảng điện toán hiệu năng cao và điện toán quy mô lớn của công ty. Một số lãnh đạo cấp cao khác cũng phát biểu hoặc xuất hiện trên sân khấu.

Dàn lãnh đạo Nvidia tham gia buổi họp toàn nhân viên ngày 18/11. Ảnh: CNBC

Mở đầu cuộc họp, bà Kress nhấn mạnh thông điệp hướng về phía trước, đồng thời đề cập vấn đề đãi ngộ nhân viên. Bà cho biết quy trình đánh giá thường niên, vốn thường diễn ra vào tháng 3 và là dịp nhân viên được xét tăng lương, cấp thêm cổ phiếu, sẽ được chuyển lên tháng 12.

Theo một người tham dự, tại cuộc họp, ông Jones đã đề cập quá trình tìm kiếm CEO tiếp theo của Nvidia. Sự kiện kéo dài khoảng một giờ, được tổ chức trực tiếp và phát trực tuyến qua Microsoft Teams.

Theo người này, tâm lý chung của nhiều nhân viên trong phòng là mong muốn ông Huang quay trở lại. Những ngày gần đây, một số nhân viên đã lên mạng xã hội X kêu gọi nhà sáng lập trở lại vị trí CEO. Một lãnh đạo cấp cao thậm chí được cho là đã gửi thư cảnh báo HĐQT rằng Nvidia có nguy cơ mất đi "những nhân tài không thể thay thế", nếu không cân nhắc khôi phục vị trí cho ông Huang.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác am hiểu sự việc lại có đánh giá trái ngược. Người này cho biết nhân viên đón nhận tích cực những chia sẻ từ ban lãnh đạo, cũng như việc các lãnh đạo cấp cao trực tiếp xuất hiện và trao đổi với họ.

Trước đó, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 17/11, ông Jones khẳng định HĐQT Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang và không có ý định đưa nhà sáng lập trở lại vị trí CEO.

Phát biểu này được cho là không nhận được sự đồng tình từ một số lãnh đạo công ty.

"Tại sao lại đưa ra tuyên bố dứt khoát đến vậy khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra?", một nhân viên Nvidia giấu tên nói với CNBC.

Cuộc họp toàn thể hôm 18/11 diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Huang tuyên bố sẵn sàng trở lại vị trí CEO nếu HĐQT mong muốn. Nhiều nhân viên nói với CNBC rằng bức thư của ông đã "thổi bùng tinh thần" trong nội bộ công ty.

Dù Nvidia vừa trải qua những biến động đáng kể ở cấp lãnh đạo, cuộc họp hôm 18/11 không phải sự kiện bất thường. Theo một cựu nhân viên, công ty thường tổ chức họp toàn thể vào buổi sáng kế tiếp, sau mỗi lần công bố kết quả kinh doanh hàng quý.

Tại sự kiện, bà Kress điểm lại báo cáo tài chính công bố hôm 17/11 và đánh giá đây là một quý kinh doanh "tuyệt vời". Theo một người tham dự, nhân viên đón nhận tích cực những chia sẻ cũng như sự hiện diện trực tiếp của ban lãnh đạo.

Trong các cuộc họp trước đây, ông Huang thường dành thời gian trả lời những câu hỏi do nhân viên gửi trước. Một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết tại cuộc họp lần này, các lãnh đạo Nvidia cũng làm điều tương tự.

(Theo CNBC)