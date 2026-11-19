Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 19/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.389.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.432.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 48.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 49.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.389.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.432.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.389.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.634.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 37.039.907 đồng/kg (mua vào) và 38.186.571 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 18/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 45,5065 USD/ounce, tăng 0,98% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp tục trải qua những nhịp tăng giảm khó lường, trong bối cảnh dữ liệu việc làm Mỹ vượt kỳ vọng. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gia tăng đang trở thành những yếu tố gây bất lợi cho kim loại quý.

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 tăng thêm 165.000, vượt xa mức dự báo 65.000 của giới chuyên gia. Kết quả này cũng cao hơn đáng kể so với con số 60.000 việc làm của tháng 9 sau điều chỉnh. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,3% được dự báo.

Các chỉ số trên phản ánh sức chống chịu tương đối tốt của thị trường lao động Mỹ. Điều này khiến kỳ vọng về việc Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên thận trọng hơn. Thậm chí, khả năng cơ quan này tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc xem xét tăng lãi suất trong tháng 12 cũng được thị trường quan tâm.

Sau khi dữ liệu việc làm được công bố, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có xu hướng đi lên, tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Do được niêm yết bằng USD, bạc thường kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế khi đồng bạc xanh tăng giá. Bên cạnh đó, việc kim loại quý không tạo ra dòng thu nhập cố định cũng khiến sức hút suy giảm khi lợi suất trái phiếu tăng.

Trong thời gian tới, các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát và tình hình việc làm, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng chính sách của Fed. Ngoài ra, xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và những diễn biến địa chính trị cũng sẽ là các yếu tố chi phối đáng chú ý đối với giá bạc thế giới./.