Trong bối cảnh an ninh năng lượng đầy thách thức, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng nhận định về mối quan hệ năng lượng giữa đất nước ông và Liên minh châu Âu (EU).

Trong các phát biểu tại Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) ngày 18/11, ông Putin cho rằng việc EU tự nguyện từ bỏ thị trường Nga và cắt đứt các nguồn cung năng lượng ổn định, giá rẻ từng đóng vai trò nền tảng cho sự thịnh vượng của khối này trong nhiều thập kỷ đã dẫn đến những hệ quả sâu rộng.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh các nền kinh tế có sự phụ thuộc lẫn nhau chặt chẽ, những rào cản nhân tạo tại một mắt xích trong chuỗi giá trị sẽ gây ra chi phí cho tất cả các phân khúc khác. Đây chính xác là điều chúng ta đang thấy ở các quốc gia tích cực áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga hoặc các lệnh trừng phạt khác", ông Putin được TASS dẫn lời nói.

"Chẳng hạn, EU đã không thể thích nghi với tình hình này, bao gồm cả việc họ tự nguyện rút khỏi thị trường Nga và cắt đứt nguồn cung năng lượng giá rẻ, ổn định từ Nga – vốn là yếu tố đảm bảo cho sự thịnh vượng của họ suốt nhiều thập kỷ", nhà lãnh đạo Nga lưu ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Họ đang đánh mất tiềm năng công nghiệp và lợi thế cạnh tranh của mình. Vấn đề thâm hụt ngân sách đang trở nên nổi cộm. Gánh nặng nợ công và lạm phát đều đang gia tăng", ông Putin nhấn mạnh.

Từ góc độ thực tế nội khối, thực trạng triển khai các chính sách năng lượng của EU trên toàn khối cho thấy những thách thức lớn trong việc hiện thực hóa các mục tiêu giảm phụ thuộc.

Sáng kiến REPowerEU, được định hướng nhằm thay thế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga bằng năng lượng sạch, cải thiện kết nối lưới điện giữa các quốc gia thành viên và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, đã vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình hiện thực hóa.

Báo cáo mới nhất từ các kiểm toán viên độc lập của EU chỉ ra rằng khối 27 quốc gia đang chậm tiến độ trong mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Báo cáo do Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA) công bố tuần trước ghi nhận mức độ giải ngân nguồn vốn đầu tư từ các quốc gia thành viên để triển khai các biện pháp thay thế năng lượng hóa thạch còn rất hạn chế so với nguồn lực ban đầu được bố trí.

Theo báo cáo, chỉ có 54,3 tỷ Euro (trong tổng số 300 tỷ Euro) – tức chưa đến 1/5 – được các nước EU cam kết tham gia chương trình REPowerEU.

"4 năm sau khi ra mắt, REPowerEU đã bị đình trệ, mặc dù đã có hàng trăm tỷ Euro được cấp", ông Mihails Kozlovs, thành viên ECA phụ trách báo cáo, cho biết.

Biến động thị trường và các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả những gián đoạn nguồn cung từ các khu vực khác, đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì ổn định hệ thống năng lượng tại một số quốc gia thành viên.

Đơn cử như trường hợp của Bỉ, quốc gia này trong một số thời điểm vẫn phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga do các gián đoạn tại các tuyến cung ứng khác, phần lớn lượng khí này sau đó tiếp tục được vận chuyển qua đường ống đến các nước EU khác.

Những thách thức này phản ánh khoảng cách giữa các mục tiêu chính sách chiến lược ban đầu và tiến độ thực hiện thực tế của các quốc gia thành viên trong việc chuyển dịch năng lượng.

Mặc dù liên minh tiếp tục thúc đẩy các biện pháp kiểm soát và chuẩn bị cho các lệnh hạn chế toàn diện hơn đối với các nguồn nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong thời gian tới, việc thiếu vắng các khoản đầu tư đồng bộ và tốc độ giải ngân chậm từ các nước thành viên vẫn là những trở ngại chính.

Điều này cho thấy quá trình EU tách rời khỏi các nguồn năng lượng truyền thống đang gặp nhiều rào cản về mặt hạ tầng và tài chính, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các nước thành viên trong thời gian tới.

Minh Đức (Theo Brussels Times, Sustainable Views)