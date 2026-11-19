Cơ sở chế biến sản phẩm sen của gia đình ông Hồ Văn Điệu đã giải quyết nhiều lao động ở địa phương.

Mạnh dạn chuyển đổi

Nhiều người biết đến ông Hồ Văn Điệu, ở tổ dân phố Điền Lộc 2, với biệt danh “Vua sen”. Hơn 20 năm trước, ông Điệu từng là một trong những người có diện tích trồng lúa lớn nhất khu vực xã Điền Lộc cũ. Nhận thấy sản xuất lúa trên những vùng đất thấp trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của nắng hạn, mưa lũ, năm 2002, ông quyết định chuyển sang trồng sen.

Thời điểm đó, ông nhận thấy cây sen thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước ở địa phương, nhất là khu vực khó sản xuất lúa. Ban đầu từ quỹ đất đầm hồ được canh tác tại Điền Lộc, ông mở rộng đầu tư trồng sen khoảng 2ha. Không chỉ sản xuất trên đất gia đình, ông còn chủ động thuê ao, hồ, đầm ở các địa phương lân cận thuộc huyện Phong Điền và các xã Quảng Thái, Quảng Lợi, huyện Quảng Điền trước đây để trồng sen. Đến nay, tổng diện tích sen của gia đình ông đạt hơn 15ha. Dự kiến năm 2027, ông tiếp tục thuê thêm 7ha mặt nước ở các địa phương lân cận để mở rộng mô hình trồng sen.

Theo ông Điệu, trồng sen không khó nhưng phải chú ý đến thời tiết và môi trường nước. Mực nước, nguồn nước thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây sen. Vì vậy, người trồng phải thường xuyên theo dõi, nắm đặc điểm từng vùng nước để có cách chăm sóc phù hợp. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, ông Điệu đã chủ động lựa chọn, duy trì các giống sen thích nghi tốt, ổn định sản xuất trên các ao hồ, đầm đã thuê.

Để nâng cao hiệu quả, ông không chỉ trông vào nguồn thu từ hạt sen mà còn tận dụng thu lá sen, hoa sen… Hạt sen tươi là nguồn thu chính, mỗi năm thu từ 30 - 40 triệu đồng/ha. Hoa sen được thu hái, bán tại ruộng với giá 2.000 - 3.000 đồng/bông; lá sen cũng được tận dụng cung cấp cho các cơ sở chế biến trà…

Từ các hồ, đầm sen, ông kết hợp nuôi cá thiên nhiên để tận dụng nguồn thức ăn từ lá, rễ, ngó sen già, mục. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận bình quân từ mô hình tổng hợp khoảng 600 - 700 triệu đồng. So với trồng lúa, hiệu quả kinh tế tăng gấp 3 lần.

Lan tỏa mô hình

Từ hiệu quả mô hình của ông Điệu, cây sen ngày càng được người dân địa phương quan tâm. Năm 2024, HTX Sen Điền Lộc được thành lập nhằm tập hợp các hộ trồng sen, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn phường Phong Phú có 25 hộ trồng sen, với diện tích khoảng 70ha.

Tuy nhiên, việc tăng diện tích trồng sen ở Phong Phú rất khó vì quỹ đất và mặt nước phù hợp hạn chế. Trước thực tế đó, ông Điệu tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các hộ trồng sen, từ việc thuê, đấu ao hồ, lựa chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Điệu mong muốn có thêm sự kết nối trong tiêu thụ để người trồng sen ở địa phương yên tâm mở rộng mô hình.

Hiện tại, ông Điệu không chỉ cung cấp hạt sen tươi cho các thị trường gần xa, mà còn đầu tư máy móc, nhà xưởng, hình thành cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sen, như trà sen, mứt sen. Việc đầu tư chế biến giúp đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng nguồn nguyên liệu, mở rộng đầu ra, giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động lúc cao điểm. Từ chỗ chủ yếu bán sản phẩm sau thu hoạch, ông đã tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị cây sen.

Bên cạnh sản xuất, chế biến, những hồ, đầm sen ở phường Phong Phú được kỳ vọng tạo thêm giá trị từ cảnh quan và các dịch vụ du lịch sinh thái. Mới đây, lãnh đạo địa phương đã khảo sát mô hình trồng sen của gia đình ông Điệu, nghiên cứu định hướng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm về sen.

Ông Lê Quang Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phong Phú cho biết, ông Hồ Văn Điệu là nông dân năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế. Không chỉ làm giàu từ cây sen, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, góp phần khuyến khích người dân chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều năm qua, ông Điệu được các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2026, ông Hồ Văn Điệu được UBND thành phố khen thưởng nông dân có tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương giai đoạn 2021 - 2026.