Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 14/2022/QH15;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 198/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 73/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2026/TT-NHNN;

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2026 về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam;

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Co-opBank. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) thông báo việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GP-NHNN ngày 25 tháng 9 năm 2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Co-opBank, theo đó, vốn điều lệ của Co-opBank là 8.016.812.000 đồng (Tám nghìn không trăm mười sáu tỷ tám trăm mười hai triệu đồng)

Co-opBank trân trọng thông báo!