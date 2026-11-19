Ảnh minh họa: Mekong ASEAN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

14 ngân hàng vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng

Theo Thông tư 21/2025/TT-NHNN, ngân hàng thương mại thuộc nhóm quy mô lớn nếu tổng tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng. Các ngân hàng có tổng tài sản bình quân bằng hoặc thấp hơn mức này thuộc nhóm quy mô nhỏ.

NHNN đề xuất giữ ngưỡng 300.000 tỷ đồng cho năm xếp hạng 2026 và nâng lên 500.000 tỷ đồng từ năm xếp hạng 2027. Những ngân hàng có tổng tài sản bình quân theo quý trên 500.000 tỷ đồng mới được phân vào nhóm quy mô lớn. Những ngân hàng có tổng tài sản bình quân bằng hoặc thấp hơn mức này thuộc nhóm quy mô nhỏ.

Trong số 29 ngân hàng được khảo sát, 18 ngân hàng có tổng tài sản bình quân vượt 300.000 tỷ đồng, còn 11 ngân hàng dưới ngưỡng này. Số liệu được tạm tính từ tổng tài sản tại thời điểm cuối mỗi quý trong ba quý đầu năm 2026. Riêng Agribank sử dụng số liệu tại thời điểm cuối quý 2/2026.

BIDV dẫn đầu với tổng tài sản bình quân khoảng 3,44 triệu tỷ đồng, tiếp đến là VietinBank với gần 2,95 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản của Agribank tại cuối quý 2/2026 đạt hơn 2,8 triệu tỷ đồng, trong khi tổng tài sản bình quân của Vietcombank đạt 2,63 triệu tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, MB dẫn đầu với tổng tài sản bình quân gần 1,73 triệu tỷ đồng, tiếp theo là VPBank với gần 1,5 triệu tỷ đồng và Techcombank với hơn 1,26 triệu tỷ đồng. ACB và HDBank lần lượt đạt gần 1,07 triệu tỷ đồng và gần 1,06 triệu tỷ đồng.

Nếu áp ngưỡng đề xuất cho năm 2027 vào cùng bộ số liệu, 14 ngân hàng đáp ứng tiêu chí quy mô lớn, giảm 4 ngân hàng so với khi áp ngưỡng 300.000 tỷ đồng. Kết quả phân nhóm năm 2027 sẽ căn cứ vào tổng tài sản bình quân theo quý của chính năm xếp hạng đó.

Các ngân hàng vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng tài sản. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Bổ sung LCR và NSFR vào đánh giá thanh khoản

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản để phù hợp với Thông tư 50/2026/TT-NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN đề xuất bổ sung tỷ lệ khả năng chi trả bình quân (LCR bình quân) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), đồng thời thay đổi cách sử dụng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong chấm điểm thanh khoản.

LCR bình quân được tính bằng trung bình cộng các tỷ lệ LCR quy đổi ra đồng Việt Nam tại ngày làm việc cuối cùng của từng tháng mà ngân hàng đã áp dụng tỷ lệ này trong năm xếp hạng.

Với các ngân hàng chưa áp dụng LCR và NSFR theo Thông tư 50, dự thảo tiếp tục sử dụng bộ chỉ tiêu hiện hành, trong đó có tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn, cùng với LDR.

Với các ngân hàng áp dụng LCR và NSFR theo lộ trình, từ năm xếp hạng 2028 đến 2032, điểm thanh khoản được tính dựa trên bốn chỉ tiêu định lượng. Các chỉ tiêu này gồm tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi, LCR bình quân, NSFR và LDR.

Từ năm xếp hạng 2033, khi ngân hàng phải áp dụng mức tối thiểu 100% cho cả LCR và NSFR, dự thảo đề xuất tính điểm thanh khoản dựa trên ba chỉ tiêu gồm tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi, LCR bình quân và NSFR. LDR được loại khỏi bộ chỉ tiêu chấm điểm thanh khoản ở giai đoạn này.

Với ngân hàng đăng ký áp dụng sớm LCR và NSFR, phương pháp chấm điểm được xác định theo yêu cầu áp dụng tại ngày 31/12 của năm xếp hạng. Nếu tại thời điểm đó ngân hàng chưa phải đáp ứng mức tối thiểu 100% cho cả hai tỷ lệ, ngân hàng được chấm điểm theo phương pháp của giai đoạn chuyển tiếp. Khi cả hai tỷ lệ cùng phải đáp ứng mức tối thiểu 100%, phương pháp chấm điểm theo bộ ba chỉ tiêu được áp dụng ngay trong năm xếp hạng đó.

Ngưỡng tính điểm cao nhất của LCR và NSFR sẽ tăng lên 120%

NHNN cũng đề xuất nâng dần các ngưỡng tính điểm đối với LCR bình quân và NSFR. Lộ trình áp dụng chung cho ngân hàng thương mại quy mô lớn, ngân hàng thương mại quy mô nhỏ và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong bốn ngưỡng tính điểm, ngưỡng một là mức cao nhất. Với LCR bình quân, ngưỡng này tăng từ 70% trong hai năm xếp hạng 2027 và 2028 lên 120% từ năm 2034. Với NSFR, ngưỡng 1 tăng từ 110% lên 120% từ năm 2030.

Lộ trình nâng ngưỡng tính điểm cao nhất của LCR và NSFR. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Dự thảo cũng điều chỉnh trọng số theo từng giai đoạn áp dụng. Trong giai đoạn chuyển tiếp, LDR chiếm 30% và tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn chiếm 20% ở cả hai nhóm quy mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Phần trọng số còn lại được chia đều cho LCR bình quân và NSFR tại ngân hàng quy mô lớn, còn ngân hàng quy mô nhỏ và chi nhánh ngân hàng nước ngoài dành trọng số cao hơn cho NSFR.

Khi ngân hàng phải áp dụng mức tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR, hai chỉ tiêu này chiếm tổng cộng 80% trọng số chấm điểm thanh khoản. Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn tiếp tục chiếm 20%.