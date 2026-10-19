Dấu ấn nữ cán bộ 'hai giỏi'

Huỳnh Thị Như Ngọc luôn chủ động ứng dụng công nghệ số, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. (Ảnh: NGUYỄN HUYỀN)

Những đóng góp thiết thực của nữ cán bộ này đã góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, khẳng định vai trò của cán bộ nữ trong thời đại số.

Đổi mới từ thực tiễn sản xuất

Trong hoạt động của nhà máy nhiệt điện, công tác hóa nghiệm giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng nước, hơi và các thông số kỹ thuật phục vụ vận hành tổ máy. Công việc đòi hỏi độ chính xác cao, quy trình chặt chẽ và quản lý dữ liệu khoa học. Vì vậy, đổi mới phương pháp quản lý, cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Hóa, chị Huỳnh Thị Như Ngọc vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, vừa trực tiếp cùng đồng nghiệp triển khai công tác chuyên môn. Từ thực tiễn sản xuất, chị chủ động rà soát quy trình, tìm giải pháp giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả công việc và phát huy năng lực của tập thể.

Một dấu ấn nổi bật là việc chị Ngọc tham gia nhóm xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý số liệu phân tích thí nghiệm hóa tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải từ tháng 4/2024.

Trước đây, nhiều công đoạn như quản lý lịch lấy mẫu, tiếp nhận mẫu, lưu trữ kết quả phân tích, theo dõi vật tư và hóa chất được thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian. Phần mềm được xây dựng nhằm số hóa các khâu nghiệp vụ, tích hợp chức năng cảnh báo mẫu chưa lấy, mẫu quá hạn, mẫu chờ ký và hóa chất sắp hết. Nhờ đó, người lao động thuận tiện theo dõi tiến độ, hạn chế bỏ sót công việc và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo kết quả triển khai, thời gian thực hiện nhóm nghiệp vụ liên quan giảm từ khoảng 20 giờ xuống còn khoảng 4 giờ mỗi ngày. Phần mềm đã được đăng ký quyền tác giả theo số 9103/2026/QTG, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hóa nghiệm tại đơn vị.

Chị Ngọc tham gia nhóm xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý số liệu phân tích thí nghiệm hóa mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. (Ảnh: NGUYỄN HUYỀN)

Không chỉ đổi mới phương thức quản lý, chị Ngọc còn cùng đồng nghiệp nghiên cứu, cải tiến quy trình kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao tính chủ động trong sản xuất. Tiêu biểu là sáng kiến “Cải tiến phương pháp phân tích hàm lượng đồng trong nước” do Ngọc cùng các đồng tác giả Lê Thị Tuyết Xuân và Tống Khánh Tuyền thực hiện.

Chị Ngọc cho biết: “Trước đây, việc phân tích sử dụng bộ thuốc thử thương mại nhập khẩu với chi phí cao, phụ thuộc nguồn cung. Từ yêu cầu thực tế, nhóm nghiên cứu xây dựng phương pháp thay thế, kết hợp phản ứng hóa học với thiết bị quang phổ UV-Vis, đồng thời đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật nhằm bảo đảm độ tin cậy của kết quả. Phương pháp được nghiên cứu phục vụ kiểm tra chất lượng nước-hơi và nước làm mát stator tại các nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng. Với khối lượng phân tích khoảng 3.177 mẫu hằng năm, sáng kiến dự tính tiết kiệm hơn 343 triệu đồng/năm, tương đương hơn 66% chi phí so với phương pháp trước đây”.

Phát huy vai trò nữ cán bộ trong công tác và phong trào

Trong môi trường sản xuất điện, kỷ luật lao động, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu. chị Ngọc luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là mục tiêu xuyên suốt quá trình công tác.

Chị Ngọc tâm sự: “Trên cương vị quản lý, mình quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm tập thể, khuyến khích cán bộ, công nhân viên đóng góp ý tưởng, tham gia nghiên cứu và cải tiến quy trình. Mỗi sáng kiến cần xuất phát từ yêu cầu thực tế, có tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị”.

Chị Huỳnh Thị Như Ngọc trao đổi công việc chuyên môn cùng đồng nghiệp tại Phân xưởng Hóa. (Ảnh: NGUYỄN HUYỀN)

Tinh thần trách nhiệm của nữ cán bộ này còn thể hiện qua việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Với chị Ngọc, phong trào được cụ thể hóa bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và chăm lo gia đình.

Chia sẻ về quá trình công tác, chị Ngọc cho biết: “Bản thân luôn xác định phải không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc. Sự hỗ trợ của đồng nghiệp, sự quan tâm của tổ chức công đoàn và sự sẻ chia từ gia đình là nguồn động viên giúp chị cân bằng công việc, cuộc sống và tiếp tục phấn đấu”.

Những nỗ lực của chị Ngọc được ghi nhận qua nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, từng được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận giấy khen của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Ngô Văn Sỹ cho biết, công ty trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, hiện quản lý ba nhà máy với tổng công suất 3.178 MW, có hơn 1.200 cán bộ, nhân viên. Từ khi vận hành đến nay, đơn vị đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 140,6 tỷ kWh điện.

Trong chín tháng năm 2026, công ty sản xuất 13,4 tỷ kWh điện, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025; nộp ngân sách nhà nước 966,68 tỷ đồng. Doanh nghiệp chú trọng kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, tối ưu tiêu hao nhiên liệu, bảo đảm an toàn vận hành và bảo vệ môi trường. Tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ phát sinh đạt hơn 99,7%. Từ năm 2015 đến ngày 20/9/2026, công ty đã nộp ngân sách nhà nước hơn 12.354 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã hỗ trợ khoảng 65,82 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào nhà ở, giáo dục và công trình dân sinh, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Sáng kiến "Cải tiến phương pháp phân tích hàm lượng đồng trong nước" góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác phân tích, kiểm soát chất lượng tại đơn vị. (Ảnh: NGUYỄN HUYỀN)

Trong quý IV/2026, công ty phấn đấu sản xuất khoảng 4,73 tỷ kWh điện, tiếp tục vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, bảo đảm nhiên liệu và nâng cao độ tin cậy thiết bị, góp phần cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đầu tư công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý, công ty chú trọng phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Những đóng góp của Huỳnh Thị Như Ngọc là minh chứng cho vai trò của nữ cán bộ trong đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Từ công tác quản lý đến nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, chị Ngọc thể hiện hình ảnh nữ cán bộ ngành điện năng động, tận tâm, trách nhiệm. Những việc làm cụ thể của chị góp phần lan tỏa ý nghĩa phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, khẳng định vai trò của phụ nữ trong lao động sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.