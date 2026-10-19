Mẫu smartphone iQOO Neo 12 chuẩn bị ra mắt với cấu hình pin 9.000mAh cùng màn hình 2K 185Hz

Thương hiệu iQOO đã chính thức ấn định thời điểm ra mắt dòng điện thoại chuyên game thế hệ mới iQOO Neo 12 tại thị trường Trung Quốc. Sự kiện công bố sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 28/10 theo giờ địa phương, đồng thời thiết bị sẽ bắt đầu lộ trình thương mại hóa ngay sau khi sự kiện kết thúc. Sản phẩm được định hướng tập trung toàn diện vào ba trụ cột kỹ thuật: hiệu năng xử lý đồ họa, công nghệ hiển thị tần số quét cao và công nghệ pin dung lượng lớn.

iQOO Neo 12 sẽ ra mắt vào ngày 28/10

Kiến trúc phần cứng và giải pháp tản nhiệt chủ động

Về sức mạnh xử lý, thiết bị được trang bị nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 hàng đầu, vận hành song song với chip hiển thị chơi game chuyên dụng Q3 do iQOO tự nghiên cứu và phát triển. Sự kết hợp phần cứng này được điều phối thông qua động cơ thuật toán Monster Super Core Engine bản cập nhật, giúp tối ưu hóa luồng dữ liệu và duy trì sự ổn định khung hình trong các tác vụ nặng kéo dài.

Để giải quyết bài toán nhiệt năng khi phần cứng hoạt động hết công suất, iQOO áp dụng hệ thống làm mát Ice Dome tích hợp quạt tản nhiệt cơ học trực tiếp. Cơ chế làm mát chủ động này luân chuyển luồng khí liên tục, giúp kiểm soát nhiệt độ linh kiện hiệu quả và hạn chế hiện tượng tụt xung nhịp trong suốt quá trình vận hành các tựa game cấu hình cao.

iQOO Neo 12 là mẫu điện thoại cao cấp tiếp theo đến từ vivo

Công nghệ hiển thị 2K 185Hz và độ nhạy cảm ứng

Màn hình của máy ghi nhận bước nhảy vọt về thông số khi sở hữu độ phân giải chuẩn 2K kết hợp cùng tần số quét 185Hz. Nhờ ứng dụng vật liệu phát quang pTSF, tấm nền có thể đạt độ sáng toàn màn hình tối đa lên tới 2.200 nits. Ngoài ra, màn hình còn tích hợp công nghệ dải động XDR, bộ lọc hiển thị phân cực tròn và tính năng màn hình ngủ 1-nit giúp tiết kiệm điện năng tối đa trong điều kiện tối.

Khả năng giao tiếp xúc giác cũng được nâng cấp đáng kể nhờ sử dụng chung chip điều khiển cảm ứng với dòng máy iQOO 16. Hệ thống này cung cấp tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 5.000Hz và tần số lấy mẫu đa điểm 500Hz, giúp mọi thao tác điều khiển đều có độ trễ cực thấp.

Điện thoại có cấu hình cao cấp

Đột phá mật độ năng lượng và hỗ trợ đồ họa game

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin Blue Ocean dung lượng 9.000mAh. Nhờ cấu trúc thiết kế đơn cell kết hợp cùng công nghệ cực dương anode silicon thế hệ thứ năm, mật độ năng lượng của khối pin đạt mức 916Wh/L. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W, rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại dung lượng lớn như vậy.

Về khả năng tương thích đồ họa, máy có thể vận hành các tựa game được hỗ trợ ở mức độ phân giải 2K song hành với tốc độ khung hình 185fps. Cơ chế này hoạt động dựa trên các thuật toán siêu phân giải, kỹ thuật nội suy khung hình, hỗ trợ nguyên bản hơn 50 tựa game ở mốc 185fps cùng công nghệ dò tia toàn cảnh và hệ thống điều khiển Q-Flex.

Thiết kế khung kim loại và diện mạo Zhengfeng

Về ngoại hình, thiết bị mang kết cấu chắc chắn với khung viền hoàn thiện bằng kim loại và cụm mô-đun camera phía sau được tạo hình vuông vức. Sự kết hợp vật liệu này mang lại cảm giác đầm tay và sự bền bỉ trong quá trình cầm nắm thao tác ngang khi chơi game.

Bên cạnh các bản tiêu chuẩn, iQOO công bố phiên bản màu sắc Zhengfeng được đồng phát triển cùng Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. Lớp phủ mặt lưng của phiên bản này áp dụng kết cấu động học, phản xạ ánh sáng thay đổi liên tục theo từng góc nhìn của người dùng.

Bảng thông số kỹ thuật nổi bật của iQOO Neo 12