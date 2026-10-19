Cảnh báo xu hướng nạn nhân bị xâm hại trực tuyến chia sẻ với AI thay vì báo cáo

Phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết của các kênh báo cáo có thể truy cập thông qua các công cụ AI, các biện pháp phòng ngừa tập trung vào bạn bè đồng trang lứa và những nỗ lực rộng hơn để bảo vệ trẻ em.

Nghiên cứu trên do Đài quan sát tội phạm mạng Australia thuộc Đại học Adelaide thực hiện vào đầu năm 2026 với gần 2.000 người Australia từ 16 - 18 tuổi. Kết quả cho thấy 18,7% nạn nhân đã kể lại trải nghiệm của mình cho AI, so với 13,2% báo cáo cho giáo viên, bác sĩ, chuyên viên tư vấn, cảnh sát hoặc đường dây nóng.

Theo những phát hiện được công bố trên tạp chí Child Abuse & Neglect, hơn 1/4 trường hợp chia sẻ hình ảnh tình dục không được sự đồng ý có liên quan đến AI, trong khi ít nhất một trong 25 người Australia đã từng hoặc có bạn thân từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục trực tuyến liên quan đến AI trước 18 tuổi.

Theo nghiên cứu, nhìn chung các bé gái là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục trực tuyến cao hơn, nhưng các bé trai lại có nguy cơ trở thành mục tiêu cao hơn đáng kể khi có sự tham gia của AI.

Nghiên cứu cũng cho biết thêm hơn 1/3 thanh thiếu niên bày tỏ lo ngại rằng AI có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh giả mạo về bản thân hoặc những người mà họ quan tâm.

Đồng tác giả của nghiên cứu, Phó Giáo sư Timothy Cubitt từ Đại học Adelaide bày tỏ lo ngại trước xu hướng các nạn nhân hiện nay nhiều khả năng kể cho AI nghe về vấn đề của mình hơn báo cáo cho giáo viên, bác sĩ, cảnh sát hoặc các dịch vụ hỗ trợ. Do đó, ông cho rằng cần có giải pháp nhanh chóng thích ứng để bảo vệ trẻ em.