12 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) mới công bố kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7. Theo đó, có 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và một cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Kết quả được đưa ra sau các phiên họp của Hội đồng cấp Nhà nước diễn ra ngày 12 và 13/10/2026, trên cơ sở xem xét, đánh giá các công trình cùng tác giả, đồng tác giả được đề nghị xét tặng.

Trong số 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, lĩnh vực y học có 5 công trình, cụm công trình. Các nghiên cứu tập trung vào những vấn đề thiết thực của chăm sóc sức khỏe, từ bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội vùng Tây Nguyên, phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm đến ứng dụng kỹ thuật ghép gan, ghép mô, tạng từ người hiến chết não và phát triển phẫu thuật, can thiệp tim mạch, lồng ngực.

Đáng chú ý, các công trình về ghép tạng hướng tới hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng khả năng ứng dụng và nâng cao năng lực của y học Việt Nam. Trong khi đó, nghiên cứu phát triển vắc xin tập trung vào phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, góp phần chủ động ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh y học, danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh còn có các công trình thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ khác. Trong lĩnh vực địa chất, cụm công trình “Địa chất trầm tích Việt Nam -Lý luận và thực tiễn” được đề nghị xét tặng. Ở lĩnh vực môi trường và bảo tồn di sản, công trình ứng dụng công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm, di tích quốc gia đặc biệt, cũng có tên trong danh sách.

Các nghiên cứu về vật liệu và công nghiệp tập trung vào phát triển công nghệ vật liệu, tự động hóa trong sản xuất đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu; sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong lĩnh vực dầu khí, cụm công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ có tính sáng tạo nhằm khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác mỏ Đại Hùng được đề nghị xét tặng.

Một công trình khác thuộc lĩnh vực viễn thông là “Nền tảng công nghệ và thiết kế chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng an ninh”. Công trình cho thấy hướng nghiên cứu gắn phát triển công nghệ viễn thông thế hệ mới với yêu cầu xây dựng hạ tầng số và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Danh sách 12 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng

Cụm công trình: “Địa chất trầm tích Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

Công trình: “Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội vùng Tây Nguyên”.

Cụm công trình: “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vắc xin phòng chống một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi ở Việt Nam”.

Công trình: “Ứng dụng phát triển và chuyển giao thành công kỹ thuật ghép gan góp phần nâng cao vị thế của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam”.

Cụm công trình: “Ghép mô - tạng từ người hiến chết não: Những giải pháp kỹ thuật đột phá, nhân rộng và thay đổi nhận thức cộng đồng”.

Cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ phát triển phẫu thuật, can thiệp tim mạch và lồng ngực tại Việt Nam”.

Công trình: “Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích quốc gia đặc biệt”.

Cụm công trình: “Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu”.

Công trình: “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất”.

Cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng”.

Công trình: “Nền tảng công nghệ và thiết kế chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng an ninh”.

Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (1 cụm công trình):

Cụm công trình: “Phát triển mạng lưới các đơn vị Đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu điều trị Đột quỵ”.