Redmi K100 lộ diện với pin khủng 10.000 mAh cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite

Xiaomi vừa hé lộ thiết kế và thông số kỹ thuật chính thức của mẫu điện thoại Redmi K100 trước ngày ra mắt 27/10 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu smartphone thuộc dòng K-series thế hệ mới tập trung mạnh vào thời lượng hoạt động và hiệu năng xử lý đồ họa, đáp ứng nhu cầu khắt khe của nhóm người dùng chuyên chơi game.

Ngoại hình Firefly Green và sự xuất hiện của thương hiệu âm thanh Bose

Về ngôn ngữ thiết kế, Redmi K100 nổi bật với tùy chọn màu xanh lá nhạt mang tên Firefly Green kết hợp cùng phần khung kim loại cứng cáp. Mặt trước là màn hình phẳng hoàn toàn, sử dụng camera selfie đục lỗ đặt ở vị trí chính giữa cạnh trên nhằm tối đa hóa diện tích hiển thị.

Redmi K100 có tùy chọn màu xanh lá tuyệt đẹp

Ở mặt sau, cụm mô-đun máy ảnh được thiết kế theo dạng dải ngang lớn. Đáng chú ý, thiết bị có sự hiện diện của logo hãng âm thanh Bose đặt ngay sát cụm camera, xác nhận hệ thống loa ngoài của máy được tinh chỉnh chuyên sâu để nâng cấp trải nghiệm âm thanh stereo.

Hiệu năng chip đôi Snapdragon 8 Elite và màn hình 185Hz

Để tối ưu hiệu suất cho các tác vụ nặng, Redmi trang bị cho K100 vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite kết hợp cùng chip xử lý đồ họa rời mang mã hiệu D2. Cơ chế chip kép này hỗ trợ nâng độ phân giải và bù khung hình trực tiếp ở cấp độ phần cứng khi chạy các tựa game tương thích.

Điện thoại Xiaomi sắp ra mắt sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Khả năng hiển thị của máy phụ thuộc vào tấm nền AMOLED kích thước 6.9 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K cùng tần số quét lên tới 185Hz. Nhờ ứng dụng công nghệ Super Pixel, màn hình có thể tái hiện độ sắc nét gần tương đương chuẩn 2K trong khi mức tiêu thụ điện năng được duy trì tương tự tấm nền 1K.

Đột phá viên pin silicon-carbon 10.000 mAh và sạc nhanh

Cải tiến đáng kể nhất trên Redmi K100 đến từ viên pin silicon-carbon đạt mức dung lượng 10.000 mAh. Đây là thông số pin lớn nhất từng xuất hiện trên một thiết bị dòng Redmi K, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 100W và hỗ trợ sạc không dây công suất 50W.

Redmi K100 sẽ dùng chip Snapdragon 8 Eltie mạnh mẽ

Bên cạnh đó, các nguồn tin kỹ thuật cũng ghi nhận máy sở hữu cảm biến camera chính 200 megapixel, ống kính tiềm vọng hỗ trợ thu phóng quang học, cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và tiêu chuẩn kháng nước bụi IP68.

Tại thị trường quốc tế, hai phiên bản cao cấp hơn gồm Redmi K100 Pro và K100 Pro Max được định danh tương ứng dưới tên gọi POCO F9 Pro cùng POCO F9 Ultra. Kế hoạch phát hành toàn cầu cho phiên bản K100 tiêu chuẩn hiện vẫn chưa được công bố cụ thể.