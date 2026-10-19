Ốp lưng bảo vệ Galaxy S27 Series hé lộ hai phong cách cụm camera đối lập giữa các phiên bản

Những hình ảnh rò rỉ về phụ kiện ốp lưng bảo vệ của dòng flagship Samsung Galaxy S27 vừa hé lộ sự phân hóa rõ nét trong ngôn ngữ thiết kế phần cứng. Khác với sự đồng nhất trên các thế hệ trước, thế hệ mới cho thấy định hướng chia tách rõ rệt về diện mạo giữa các phiên bản tiêu chuẩn và các phiên bản cao cấp.

Sự phân tách ngôn ngữ thiết kế giữa các phiên bản

Dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Ice Universe thông qua loạt ốp lưng bảo vệ cho thấy Samsung đang áp dụng hai phong cách bố trí ống kính hoàn toàn khác nhau cho dòng máy mới. Cụ thể, bộ đôi Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus vẫn tiếp tục duy trì thiết kế camera xếp dọc không viền bao quanh vốn đã quen thuộc.

Ảnh ốp lưng Galaxy S27 Series

Ở chiều ngược lại, hai biến thể cao cấp hơn bao gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra lại được trang bị cụm đảo camera hình chữ nhật nằm ngang. Sự chuyển dịch này đánh dấu bước ngoặt lớn về mặt thị giác, giúp người dùng dễ dàng nhận biết phiên bản cao cấp ngay từ mặt lưng.

Yếu tố kỹ thuật và những thảo luận về nhận diện thương hiệu

Việc tái cấu trúc không gian mặt lưng thường gắn liền với sự sắp xếp lại linh kiện bên trong bo mạch. Giới phân tích nhận định việc chuyển sang cụm đảo camera ngang trên các dòng cao cấp có thể là giải pháp kỹ thuật nhằm giải phóng không gian, tạo điều kiện tăng dung lượng viên pin và tích hợp hệ thống thấu kính quang học kích thước lớn hơn.

Ảnh render của Galaxy S27 Ultra

Dù mang lại tiềm năng nâng cấp phần cứng, sự thay đổi này cũng dấy lên những ý kiến trái chiều trong cộng đồng công nghệ. Cụm đảo camera nổi bật ở mặt lưng được cho là mang nhiều nét tương đồng với một số dòng điện thoại cao cấp hiện có trên thị trường di động, tạo ra nhiều luồng thảo luận xung quanh câu chuyện giữ gìn bản sắc thương hiệu trong tương lai.