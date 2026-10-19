Súng máy hạng nhẹ M250A1 nhận thay đổi đặc biệt theo yêu cầu của Lục quân Mỹ

Súng máy hạng nhẹ M250A1 có thay đổi đáng kể đó là nòng ngắn hơn dẫn đến trọng lượng nhẹ hơn. Bên cạnh đó còn là một số thay đổi về thiết kế dựa trên phản ánh về kết quả hoạt động của vũ khí này bởi các binh sĩ Lục quân Mỹ.

Đại diện của SIG Sauer - ông Jason St. John đã nói về những thay đổi bên lề triển lãm thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA), lực lượng này đã nhận được các khẩu M250 cơ bản như một phần của chương trình Vũ khí Thế hệ Tiếp theo (NGSW).

Thay đổi đáng kể nhất trên khẩu M250A1 là nòng chỉ dài 13 inch (33 cm), trong khi bản M250 cơ sở có nòng dài 16 inch (40,6 cm), mặc dù ban đầu khẩu súng máy hạng nhẹ này được thiết kế với nòng dài 17,5 inch (44,45 cm).

Tuy nhiên cần nhấn mạnh, Lục quân Mỹ không loại bỏ mà tiếp tục mua phiên bản M250 với nòng dài 16 inch, họ sẽ lựa chọn cấu hình tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ.

Ông St. John nói thêm, việc tích hợp nòng 13 inch không đòi hỏi phải thay đổi loại đạn 6,8×51 mm, khi Lục quân Mỹ kết luận ngay cả với nòng súng hơn, khẩu súng máy hạng nhẹ này vẫn đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra về đường đạn và khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Nòng súng còn được thiết kế lại để giảm trọng lượng hơn nữa, SIG Sauer chưa tiết lộ cân nặng của khẩu M250A1 ở cấu hình mới, nhưng phiên bản tiêu chuẩn nặng xấp xỉ 5,9 kg không bao gồm đạn dược, ống ngắm và các thiết bị bổ sung.

Phiên bản M250A1 được trang bị cơ chế thay nòng nhanh cải tiến. Cần lưu ý, mặc dù bản M250 cơ sở đã cho phép thay nòng, nhưng thiết kế ban đầu không bao gồm một tay cầm hoàn chỉnh để thao tác với nòng súng đã bị nung nóng.

Phiên bản mới đã bổ sung thêm tay cầm tương ứng, phần trên của ốp lót tay còn được tích hợp vào thân súng để hỗ trợ thay thế nòng. Trước đây bộ phận này hoàn toàn có thể tháo rời dẫn đến dễ bị mất mát trong quá trình tác chiến.

Nhà sản xuất cũng bổ sung bộ phận dẫn hướng cho piston trích khí nhằm đơn giản hóa việc thay nòng súng và hệ thống trích khí trong điều kiện người lính cần thực hiện thao tác nhanh chóng dưới áp lực cao.

SIG Sauer còn tinh chỉnh hệ thống trích khí của M250 để cải thiện độ tin cậy và giảm thiểu tác động của việc tích tụ muội khói. Bên cạnh đó vành bảo vệ cò súng được mở rộng để binh lính có thể sử dụng súng máy ngay cả khi đeo găng tay dày.

Báng súng cũng trải qua nâng cấp bởi sau quá trình vận hành các khẩu M250 cơ sở, người lính phát hiện mối nối giữa báng và thân có thể bị lỏng theo thời gian do va đập thông thường.

Khẩu M250A1 có thêm tùy chọn lắp báng súng do Công ty Magpul chế tạo, khi thiết bị được các binh sĩ ưa thích hơn trong quá trình thử nghiệm, ngoài ra vị trí lắp ráp cũng được gia cố vững chắc hơn.

Điểm gắn súng máy vào giá ba chân và trên xe cơ giới cũng được gia cố. Để làm được điều này, các bu lông ngang được thêm vào, xuyên qua thân súng, giúp chịu được tốt hơn tải trọng do rung động kéo dài.

Hiện nay Lục quân Mỹ vẫn chưa chính thức phê duyệt cấu hình M250A1, vì vậy thiết kế vẫn có thể thay đổi. Công ty SIG Sauer kỳ vọng rằng hầu hết, hoặc tất cả các cải tiến đề xuất cuối cùng sẽ được chấp nhận.

Súng máy M250 được chế tạo như một phần của chương trình NGSW để thay thế loại M249 SAW cỡ nòng 5,56 mm, nó sử dụng loại đạn mới 6,8×51 mm, cùng loại với súng trường M7 và súng carbine M8.

Trước đó súng trường M7 cũng đã trải qua một quá trình cải tiến tương tự. Sau những lời chỉ trích về trọng lượng và kích thước, SIG Sauer đã rút ngắn và giảm trọng lượng thiết kế, cuối cùng dẫn đến sự ra đời của mẫu M8 nhỏ gọn hơn.